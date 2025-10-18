El perezoso, símbolo de la selva tropical, lucha por sobrevivir ante la deforestación y el tráfico ilegal

Aunque a menudo se les relaciona con simpatía y hasta suvenires, los perezosos enfrentan grandes amenazas: la deforestación, el tráfico ilegal de especies y el crecimiento urbano en zonas selváticas están reduciendo drásticamente sus hábitats.

Ciudad de Panamá/El perezoso es uno de los animales más carismáticos y singulares del planeta. Son mamíferos que habitan en las selvas tropicales de América Central y del sur y que se dividen en dos grandes familias: los perezosos de dos dedos y los de tres dedos.

Desde hace más de 20 años en Panamá, diversas organizaciones, entre ellas la Asociación Panamericana para la Conservación, trabajan en la protección de estas especies, que muchas veces son víctimas de atropellos y otros accidentes por la invasión de sus hábitats.

En medio de esta celebración, el Panama Nature Center abrió sus puertas al público para que las personas no solo visiten a un grupo de perezosos que se encuentran en rehabilitación tras ser rescatados en las calles, sino también crear conciencia en la población de la importancia de cuidar los ecosistemas.

"Depende totalmente de los árboles para poder subsistir. Y a pesar de lo bien adaptados que están a su entorno natural, cuando se empieza a desforestar sus áreas, ellos quedan totalmente vulnerables", expresó una de las trabajadoras del Panama Nature Center.

"Entonces, con pequeñas acciones podemos hacer que estos hábitats adecuados para las aves, para los perezosos, para los mamíferos que nos rodean sean positivos", agregó otra de las protectoras.

Por eso este, este centro, pretende construir una clínica para la atención de este y otros animales silvestres.

En el recinto también se pueden encontrar otras especies como serpientes, hormigueros, arañas, alacranes y hasta un cocodrilo.

La feria en Panama Nature Center se extenderá hasta el domingo 19 de octubre en un horario de 10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde en la Ciudad del Saber.

Información de Jocelyn Mosquera

