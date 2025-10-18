Los Pozos celebra el Festival Montañero del Tambor y la Carreta con diversas actividades culturales

El festival continúa el domingo 19 de octubre con el esperado desfile de carretas, donde participan delegaciones de distintas comunidades de Herrera y provincias vecinas.

Herrera/Con alegría, música típica y un derroche de tradición, los pozanos celebran una nueva edición del Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta, en el distrito de Los Pozos, provincia de Herrera.

Las actividades iniciaron con la coronación de la nueva reina, Rosmeyri Gómez, quien fue presentada oficialmente ante el público en una noche llena de colorido, fuegos artificiales y representaciones folclóricas que resaltaron la identidad del hombre y la mujer montañera. Gómez agradeció a todas las personas que la acompañaron durante 7 meses de preparación.

Durante el acto también se despidió a Sara María Calderón Cedeño, reina saliente del 2024, y se reconoció la labor del abanderado Ronald Saavedra, así como del presidente del patronato del festival, Orisson Cogley, quien destacó el compromiso de la comunidad para mantener viva esta tradición.

"Significa tradición y folclor", expresó Saavedra.

El festival continúa el domingo 19 de octubre con el esperado desfile de carretas, donde participan delegaciones de distintas comunidades de Herrera y provincias vecinas. Las calles del distrito se llenan de música típica, tamboritos, atuendos tradicionales y la participación de familias enteras que mantienen vivas las costumbres campesinas.

Este evento forma parte de las celebraciones por los 177 años de fundación del distrito de Los Pozos, una fecha que combina historia, cultura y orgullo local.

