Alianza de Mujeres de Panamá exige investigaciones y recursos de protección ante aumento de femicidios

Ciudad de Panamá/La Alianza de Mujeres de Panamá, agrupación conformada por 18 organizaciones, responsabilizó al Estado por la escalada de femicidios en el país y reclamó investigaciones exhaustivas sobre la actuación de funcionarios en casos recientes ocurridos en Coclé y Veraguas, y recordando otros casos de víctimas del 2024. En su pronunciamiento, pidió además el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer y advirtió sobre lo que describe como una "regresividad en los derechos humanos, en especial los derechos de las mujeres y las niñas".

Las organizaciones recuerdan que, desde el inicio del gobierno en julio de 2024 hasta octubre de 2025, 37 mujeres han sido víctimas de femicidios. Según el comunicado, las cifras oficiales del Ministerio Público registraron en 2024 23 femicidios, 9 tentativas y 26 muertes violentas, mientras que en 2025, de enero a septiembre, se contabilizan 12 femicidios, 9 tentativas de femicidio y 15 muertes violentas. Para la Alianza, esos números no admiten justificaciones: el “desamparo es ignominioso”.

Las 2 víctimas de octubre aún no aparecen en los reportes oficiales.

En el comunicado, la Alianza subrayó la dimensión política del problema y lanzó una dura crítica sobre decisiones administrativas que, a su juicio, minan la capacidad del Estado para proteger a las mujeres.

“Un Estado es feminicida cuando no garantiza el disfrute de los derechos humanos de las mujeres.” Y advierten además que “con la violencia institucional se está creando un escenario de riesgo para todas las mujeres en el país y de impunidad para los agresores”.

La alianza plantea una relación directa entre la caída de recursos y apoyo político al ente especializado y el debilitamiento de las respuestas estatales. En el comunicado afirmaron que "... es evidente cuando las amenazas surgen del propio gobierno que pretende y, por la vía de los hechos, está haciendo efectiva la eliminación del Ministerio de la Mujer, debilitando su capacidad de acción al quitarle presupuesto y apoyo político.”

La afirmación se constituye como un reclamo público: reforzar recursos y estructuras del Ministerio de la Mujer para que cumpla su rol de coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Órgano Judicial y demás instituciones competentes.

Respecto a la responsabilidad administrativa y penal, la Alianza formuló una demanda clara y puntual: “Pedimos una investigación exhaustiva de los funcionarios involucrados en cada caso para verificar si hubo una atención inadecuada o la omisión de sus funciones en ellos.”

El colectivo añade que estas actuaciones, de comprobarse, “constituyen no solo una falta administrativa, sino una violación directa a los derechos humanos, y debe ser objeto de una investigación y sanción inmediata”.

La Alianza de Mujeres de Panamá instó a la población a no ser pasiva ante la violencia de género. “Ser espectadores de un crimen nos hace no solo perder humanidad, sino que nos convierte en cómplices.” Al mismo tiempo, convocó a las organizaciones de mujeres y a la ciudadanía a acciones de prevención, denuncia y movilización para frenar lo que califican de “escalada feminicida”.

“ROSA ROSE, CLAUDIA, ENERIZT, SELINDA, estas ciudadanas tienen en común ser unas de las 37 víctimas de femicidios cometidos desde el inicio del gobierno en julio de 2024 hasta hoy en día, octubre de 2025", subrayaron.

