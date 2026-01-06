Presidente Mulino presenta su Declaración Jurada de Intereses Particulares ante la Antai

Este procedimiento forma parte de las obligaciones que deben cumplir los servidores públicos y busca reforzar la transparencia, la objetividad y la rendición de cuentas.

Danna Durán - Periodista
06 de enero 2026 - 16:51

Ciudad de Panamá/En cumplimiento de las normas de transparencia y del marco legal vigente, el presidente de la República, José Raúl Mulino, presentó su Declaración Jurada de Intereses Particulares ante la directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Sheyla Castillo de Arias.

La entrega del documento se realizó durante una reunión sostenida en el Palacio de Las Garzas y responde a lo establecido en la Ley 316 de 2022, que “regula los conflictos de intereses en la función pública”.

Este procedimiento forma parte de las obligaciones que deben cumplir los servidores públicos y busca reforzar la transparencia, la objetividad y la rendición de cuentas en el ejercicio del cargo.

Además del mandatario, otros altos funcionarios del Ejecutivo también presentaron su declaración, entre ellos el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, junto a otros miembros del Gabinete.

Ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presenta su Declaración Jurada de Intereses Particulares
Ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presenta su Declaración Jurada de Intereses Particulares / Presidencia de Panamá

Con esta acción, la actual administración reiteró su compromiso con la probidad, el buen gobierno y el respeto al interés general.

🔗Te puede interesar: Funcionarios acuden a la Antai para presentar su declaración jurada de conflicto de intereses

En Panamá, la Ley 316 de 2022 exige a los servidores públicos y a otros sujetos obligados la presentación anual de la Declaración Jurada de Intereses Particulares, como un mecanismo para prevenir y gestionar posibles conflictos de intereses.

La Antai es la entidad encargada de velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de esta normativa, como parte de sus funciones de fiscalización y promoción de la transparencia en la gestión pública.

