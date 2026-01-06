Funcionarios acuden a la Antai para presentar su declaración jurada de conflicto de intereses

La normativa establece que todos los servidores públicos deben presentar este documento, desde el presidente de la República, vicepresidentes, ministros y viceministros, hasta magistrados, diputados, directores de entidades autónomas y semiautónomas, así como funcionarios responsables del manejo de fondos del Tesoro Nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Funcionarios de distintos órganos del Estado continúan acudiendo a las instalaciones de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), ubicadas en Paseo del Prado, frente al edificio de la Administración del Canal de Panamá, para cumplir con la presentación de la declaración jurada de intereses particulares, tal como lo establece la Ley 316 del 18 de agosto de 2022, que regula los conflictos de intereses en la gestión pública.

La normativa establece que todos los servidores públicos deben presentar este documento, desde el presidente de la República, vicepresidentes, ministros y viceministros, hasta magistrados, diputados, directores de entidades autónomas y semiautónomas, así como funcionarios responsables del manejo de fondos del Tesoro Nacional. En el lugar ya se ha registrado la llegada de varios diputados y autoridades, entre ellos Roberto Zúñiga y José Pérez Barboni.

La directora de la Antai, Sheyla Castillo de Arias, hizo un llamado público a los servidores del Estado para que cumplan con esta obligación legal dentro del plazo establecido, que se extiende desde el 2 hasta el 18 de enero. Recordó que el incumplimiento conlleva sanciones administrativas, entre ellas, la retención de hasta el 50% del salario.

Reiteró que este requisito alcanza a las más altas autoridades del país, incluyendo al Órgano Judicial, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y jueces. Hasta el momento, al menos cuatro diputados de la Asamblea Nacional han completado el proceso de manera satisfactoria, y se espera que más funcionarios acudan en los próximos días para evitar sanciones. De acuerdo con lo señalado, el plazo efectivo es de 10 días hábiles.

Más allá de las posibles sanciones, autoridades y diputados coinciden en que la presentación de la declaración responde a un compromiso ético con la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en un contexto de mayor exigencia ciudadana hacia la función pública.

Finalmente, se adelantó que en los próximos días se ampliará la información sobre un proyecto de ley que se encuentra en segundo debate en la Asamblea Nacional, el cual busca ampliar la lista de funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales, tanto al inicio como al final de su gestión.

Con información de Luis Alberto Jiménez