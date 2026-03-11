Crecimiento del uso de plataformas digitales activa nuevas modalidades de fraude en Panamá

Especialistas advierten que los ciberdelincuentes ya no dependen únicamente de engaños aislados o ataques oportunistas, sino que están utilizando tecnologías avanzadas para ejecutar esquemas más complejos y autónomos.

Ciudad de Panamá/El uso intensivo de plataformas digitales para trabajar, realizar compras y gestionar las finanzas continúa en aumento en Panamá. Sin embargo, este avance tecnológico también está transformando la manera en que operan los fraudes, los cuales ahora incorporan herramientas más sofisticadas y automatizadas.

Víctor Nieto, representante de APC Experian, explicó que uno de los fenómenos que más ha crecido en los últimos años son los ataques impulsados por inteligencia artificial.

“Algo que está creciendo mucho son los ataques impulsados por inteligencia artificial y que trascienden las fronteras. Ya no está restringido únicamente al tema de Panamá. Existe la posibilidad que tienen tanto los defraudadores como las compañías de impulsar la inteligencia artificial generativa para materializar fraudes”, indicó Nieto.

De acuerdo con un informe presentado por la organización, entre las principales amenazas que se deben prevenir en 2026 se encuentran el fraude entre sistemas automatizados, el robo de identidad, el uso indebido de dispositivos inteligentes, la clonación de sitios web y el robo de credenciales.

También se advierte sobre el uso de bots, que podrían ser utilizados para ejecutar ataques masivos contra plataformas digitales y usuarios.

Nieto explicó que, anteriormente, muchas de estas actividades fraudulentas eran realizadas de forma manual, lo que facilitaba su detección. Sin embargo, con el avance de la tecnología, los esquemas se han vuelto más complejos.

“Antes lo hacía una persona de manera un poco artesanal y era más fácil detectarlo. Hoy día la tecnología habilita, tanto para los defraudadores como para las compañías, hacerlo de manera masiva”, señaló.

Ante este panorama, especialistas coinciden en que los ciudadanos son cada vez más conscientes de la importancia de adoptar prácticas de navegación segura para prevenir fraudes y proteger su información personal en el entorno digital.

Con información de Jorge Quirós