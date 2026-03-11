Usuarios reportan fallas en la línea 199 para citas médicas de la Caja de Seguro Social

La CSS sostiene que trabaja en la adquisición de nuevos equipos tecnológicos que permitirán mejorar el funcionamiento tanto de la línea telefónica como de la plataforma digital.

Ciudad de Panamá/Usuarios de la Caja de Seguro Social (CSS) continúan reportando dificultades para obtener citas médicas a través de la línea telefónica 199, habilitada por la institución para facilitar este servicio.

Un equipo de TVN Noticias realizó consultas con asegurados sobre el funcionamiento de este sistema y encontró que una de las principales quejas es la falta de atención por parte de operadores, ya que en muchas ocasiones las llamadas no son contestadas y el sistema invita a los usuarios a intentar obtener la cita a través de la página web.

“Bueno, antes yo llamaba y me contestaban, pero ahora se marca y el teléfono suena y suena y nada. La web tampoco funciona, siempre está caída”, comentó una usuaria.

Otro caso reportado a TVN Noticias corresponde al de una asegurada que aseguró haber gestionado su cita a través de la línea 199, pero al presentarse al centro médico le informaron que su nombre no aparecía en el listado de pacientes programados.

Entre los problemas detectados también se encuentra que, cuando los usuarios no logran obtener una cita por la línea telefónica, se les recomienda ingresar al portal web de la institución. Sin embargo, varios asegurados afirman que, aun utilizando la plataforma digital, no reciben confirmación de sus citas.

Ante estas situaciones, el director de la CSS, Dino Mon, reconoció que el sistema aún presenta fallas, pero aseguró que se están realizando mejoras para fortalecer el servicio.

“¿Qué hacemos? ¿No levantamos, por así decirlo, los servicios nuevos que sacamos? Los tenemos que sacar con los problemas que tenemos y con la salvedad de que van a mejorar en muy poco tiempo, porque ya tenemos justamente el visto bueno para comprar todos los equipos que la Caja necesita para que, una vez instaladas nuevamente todas estas nuevas facilidades, ya no fallen”, señaló el funcionario.

La CSS sostiene que trabaja en la adquisición de nuevos equipos tecnológicos que permitirán mejorar el funcionamiento tanto de la línea telefónica como de la plataforma digital para la gestión de citas médicas.

Con información de Elizabeth González