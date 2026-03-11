Bon Jovi, la película biográfica: Hollywood llevará al cine el origen de la legendaria banda de rock

La historia detrás de una de las bandas más influyentes del rock mundial llegará pronto a la pantalla grande.

Bon Jovi, el grupo liderado por Jon Bon Jovi, será el protagonista de una nueva película biográfica que explorará los primeros años del grupo y el camino que los llevó de pequeños escenarios en Nueva Jersey a conquistar estadios en todo el mundo.

El proyecto cinematográfico, actualmente en desarrollo, estará a cargo de Universal Pictures, estudio que obtuvo los derechos de la producción tras competir con otras compañías interesadas en contar la historia de la icónica banda.

La cinta promete revelar cómo nació el fenómeno global de Bon Jovi, mostrando tanto los desafíos iniciales como los momentos decisivos que impulsaron al grupo hacia la fama internacional.

El guion del biopic estará a cargo de Cody Brotter, mientras que la producción será liderada por Kevin J. Walsh y Gotham Chopra. Aunque todavía no se ha confirmado el director ni el elenco que interpretará a los integrantes de la banda, el proyecto ya genera gran expectativa entre los seguidores del rock.

La narrativa se enfocará principalmente en los años formativos del grupo, comenzando con la juventud de Jon Bongiovi, nombre real del cantante, en el estado de Nueva Jersey.

Desde temprana edad, el músico estuvo rodeado por un ambiente que estimuló su interés por la música. Su madre, gran admiradora de The Beatles, fue una de las primeras influencias que despertaron su curiosidad por el mundo musical.

Sin embargo, el camino hacia el éxito no fue sencillo. Durante sus primeros intentos por aprender a tocar guitarra, el joven Jon Bongiovi enfrentó momentos de frustración.

Según los relatos que inspirarán la película, en una ocasión llegó a enfadarse tanto mientras practicaba que arrojó su guitarra por las escaleras del sótano de su casa.

Su visión cambió cuando tuvo la oportunidad de ver en vivo a Bruce Springsteen, otro artista originario de Nueva Jersey. Ese momento fue clave para su futuro.

A partir de entonces, el adolescente decidió tomarse la música de forma seria y comenzó a trabajar con disciplina para construir una carrera dentro de la industria.

Antes de convertirse en una estrella del rock, Jon Bon Jovi dio sus primeros pasos en la industria musical trabajando como asistente en el famoso estudio Power Station Recording Studio.

Te puede interesar: Anahí responde a críticas sobre anorexia y llama a la empatía tras comentarios en redes

Te puede interesar: Premios Oscar 2026: las películas y estrellas que podrían romper récords históricos en esta edición

El estudio pertenecía a un familiar suyo, lo que le permitió ingresar al mundo profesional de la música realizando tareas básicas mientras observaba cómo grababan artistas consolidados, entre ellos Aerosmith.

Fue precisamente en ese lugar donde grabó algunas de sus primeras canciones, incluida Runaway, un tema que inicialmente fue rechazado por varias discográficas pero que terminaría convirtiéndose en uno de los primeros éxitos del músico.

Tras el inesperado éxito radial de “Runaway”, Jon Bon Jovi decidió formar oficialmente una banda junto a otros músicos de la escena local de Nueva Jersey.

Entre los integrantes originales estaban el tecladista David Bryan, el baterista Tico Torres, el bajista Alec John Such y el guitarrista Richie Sambora, quien con el tiempo se convertiría en uno de los colaboradores creativos más importantes del cantante.

La película también mostrará los primeros años de giras por Estados Unidos, cuando el grupo todavía luchaba por abrirse paso en la industria musical tocando en clubes y escenarios modestos.

El gran salto hacia la fama llegó en 1986 con el lanzamiento del álbum Slippery When Wet, un disco que transformó para siempre la carrera de la banda.

El álbum incluía algunos de los himnos más conocidos del rock de los años ochenta, entre ellos Livin’ on a Prayer y You Give Love a Bad Name.

Con ventas que superaron los 30 millones de copias en todo el mundo, el disco consolidó a Bon Jovi como una de las bandas más populares del planeta.

El proyecto se suma a la tendencia de películas biográficas sobre leyendas de la música que han dominado Hollywood en los últimos años.

Producciones como Ray, Walk the Line y Bohemian Rhapsody han demostrado el enorme interés del público por conocer las historias detrás de las grandes figuras musicales.

Además, el anuncio llega poco tiempo después del estreno de la docuserie Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, lanzada en 2024, que repasó los 40 años de trayectoria de la banda con material de archivo y testimonios de sus integrantes.

Con esta nueva película, Hollywood buscará llevar a la pantalla grande el origen del fenómeno Bon Jovi, una historia de perseverancia, talento y pasión por el rock que terminó conquistando al mundo entero.