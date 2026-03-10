Anahí responde a críticas sobre anorexia y llama a la empatía tras comentarios en redes

La artista aprovechó el contexto del Día Internacional de la Mujer para exponer los mensajes que recibe y lanzar un llamado a la empatía y la solidaridad entre mujeres .

La cantante y actriz mexicana Anahí decidió pronunciarse públicamente después de recibir numerosos comentarios en redes sociales sobre su apariencia física, muchos de los cuales insinuaban una supuesta recaída en trastornos alimenticios.

La también exintegrante del grupo RBD compartió en su cuenta de Instagram varias capturas de pantalla de mensajes directos que, según explicó, recibe con frecuencia. En ellos, usuarios opinaban sobre su cuerpo y su peso con comentarios que generaron preocupación entre sus seguidores.

Entre los mensajes que la artista mostró públicamente se encontraban frases como:

“Pareces anoréxica”, “Delgadez extrema”, “So skinnyyy” y “To the bone”.

La cantante señaló que gran parte de estos comentarios provienen de otras mujeres, lo que la llevó a reflexionar sobre el tono de la conversación pública en redes sociales, especialmente en una fecha dedicada a promover la igualdad y el respeto.

En la misma publicación, Anahí incluyó un mensaje sobre un fondo rosa donde expresó su preocupación por el tipo de críticas que circulan en internet.

“Que sea de verdad, que la unión no solo sea un día. Que la empatía exista. Millones así y otros que no quieren ver, son mensajes de mujeres…”

Con estas palabras, la artista cuestionó que, incluso durante una jornada simbólica como el 8 de marzo, continúen los juicios sobre el cuerpo femenino y el acoso digital.

El mensaje de la intérprete generó una conversación más amplia sobre la presión estética que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas que tienen una exposición mediática constante. Para Anahí, este tipo de comentarios reflejan una realidad que afecta tanto a celebridades como a mujeres comunes.

La cantante insistió en que la lucha por la igualdad requiere algo más que conmemoraciones simbólicas.

“Que la unión no solo sea un día. Que la empatía exista.”

Además de responder a las críticas, la artista compartió otra publicación en la que aparece en la playa junto a sus dos hijos. La imagen fue acompañada por un mensaje que resalta su papel como madre y educadora en valores.

“Lo que sí les puedo asegurar es que aquí hay una mujer ‘creando’ dos seres buenos, empáticos y llenos de amor. Con los que algún día sus hijas puedan sentirse seguras.”

Con esta reflexión, Anahí subrayó la importancia de formar nuevas generaciones con respeto y empatía, vinculando la crianza con la construcción de una sociedad más igualitaria para las mujeres.

La publicación fue acompañada por un corazón morado, símbolo frecuentemente asociado con la lucha por los derechos de las mujeres. Muchos seguidores interpretaron el gesto como una forma de reafirmar su postura frente a las críticas y de apoyar la conversación sobre el respeto en entornos digitales.

La reacción de la cantante también reavivó el recuerdo de un capítulo difícil de su vida. Durante años, Anahí ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la anorexia, un problema de salud que enfrentó cuando era más joven.

A lo largo de diversas entrevistas, la artista ha explicado cómo atravesó ese proceso y el largo camino hacia su recuperación. Su testimonio ha sido citado con frecuencia como un ejemplo de visibilización de los trastornos alimenticios en el mundo del entretenimiento.

En la actualidad, la cantante ha mostrado en redes sociales un estilo de vida basado en el equilibrio, con rutinas de ejercicio y una alimentación saludable. Tras el final de la gira de reencuentro de RBD, también compartió imágenes en las que muestra su estado físico actual, destacando que su salud se encuentra estable.

La artista ha utilizado sus plataformas digitales para promover mensajes de autocuidado, bienestar y salud mental, rechazando las especulaciones sobre posibles recaídas.

El caso de Anahí pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad en la comunicación digital y el impacto de los comentarios sobre el cuerpo de las mujeres.

Para muchas figuras públicas, la viralización de opiniones sobre su apariencia puede convertirse en una fuente constante de presión. En situaciones como esta, el problema se agrava cuando se relaciona automáticamente la delgadez con trastornos alimenticios.

Especialistas en salud mental han advertido que este tipo de mensajes puede generar entornos hostiles para quienes han atravesado procesos de recuperación.

Con su respuesta, Anahí buscó recordar que detrás de cada fotografía y cada publicación en redes sociales hay personas reales que merecen respeto.

Su mensaje final apunta a una idea central: la empatía y la solidaridad deben practicarse todos los días, no solo en fechas simbólicas dedicadas a los derechos de las mujeres.