Gobierno señala que Panamá no firmó acuerdo en encuentro 'Escudo de las Américas'

Luego de la realización del encuentro entre mandatarios de la región y el presidente de los Estados Unidos, Dondald Trump, en Miami, Florida, el pasado sábado 7 de marzo, el gobierno, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la participación de Panamá no conllevó la firma de ningún documento oficial.

De acuerdo con la información de Cancillería, se trató de un acuerdo tácito de cooperación entre varios países para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, especialmente el narcotráfico como mecanismo que busca reforzar la cooperación ya existente entre países del continente frente a amenazas transnacionales.

Según el gobierno “estas acciones no tienen ninguna contradicción con el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, toda vez que las acciones son contra organizaciones criminales que, muchas veces, financian el terrorismo internacional”.

“El Canal es de Panamá y seguirá siendo de nuestra nación y de su gente”, señala el comunicado, al tiempo que advierte sobre la necesidad de evitar el avance del narcotráfico en el territorio nacional, fenómeno que las autoridades consideran uno de los factores que inciden en los niveles de violencia urbana.

El día del evento, la Presidencia comunicó la participación del presidente de la República, José Raúl Mulino en la firma del acuerdo multilateral “Escudo de las Américas” promovido por Trump, en el cual se indica la estrategia para programas de acción contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal en el continente.

También señalan que “además del presidente panameño también firmaron el acuerdo” los presidentes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Honduras, Bolivia, República Dominicana, Guyana y Costa Rica.

Este anunció generó reacciones como la de Jorge Eduardo Ritter, excanciller de la República, que sostuvo que participar en una alianza militar con los Estados Unidos "me parece que es un despropósito, sobre todo si paralelamente se está haciendo, como creo que sí se ha dicho, un esfuerzo diplomático para obtener mayores adhesiones al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá".

Por su parte, Euclides Tapia, catedrático de Relaciones Internacionales, señaló que "en principio la idea parece legítima, la lucha contra las drogas y una ofensiva de los Estados Unidos en ese sentido que busca sumar a los países de la región en una coalición que puede hacer frente a esa situación".

El denominado “Escudo de las Américas” reúne a 12 naciones de América en un esfuerzo de coordinación para enfrentar estructuras criminales vinculadas al tráfico internacional de drogas.

