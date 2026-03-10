Conflicto en Medio Oriente impulsa leve aumento de tránsitos por el canal de Panamá por su 'atractiva' ruta

Espino de Marotta explicó que recientemente se ha registrado un leve aumento en el número de tránsitos diarios por la vía acuática. Según detalló, actualmente se han podido manejar entre 40 y 41 tránsitos diarios, por encima del promedio habitual de 36.

La subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, señaló que el conflicto en el Medio Oriente ha tenido un impacto positivo en la actividad de tránsito por el canal de Panamá, debido a que el aumento en los precios del combustible hace más "atractiva" la ruta interoceánica por ser más corta.

Las declaraciones se dieron durante su participación en una sesión de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, realizada en el Centro de Capacitación Ascanio Villalaz.

Espino de Marotta explicó que recientemente se ha registrado un leve aumento en el número de tránsitos diarios por la vía acuática. Según detalló, actualmente se han podido manejar entre 40 y 41 tránsitos diarios, por encima del promedio habitual de 36.

"Gracias al buen régimen de lluvia que hemos tenido en este año, hemos podido acomodar de 40 a 41 tránsitos diarios versus los 36, que es lo normal. 41 y 42 no son sostenidos en el tiempo, pero sí podemos llegar a unos 38 sostenidamente", afirmó.

En la comparecencia también se consultó a la subadministradora sobre la transición en la operación de los puertos de Puerto de Balboa y Puerto de Cristóbal. Espino indicó que, por el momento, este proceso no está generando impactos en las operaciones del canal de Panamá.

Durante la sesión también se abordaron cuestionamientos sobre la participación del presidente de Panamá en una reunión vinculada a la iniciativa denominada “Escudo de las Américas” y los señalamientos de que esto podría comprometer la neutralidad del Canal.

Sobre este punto, la subadministradora sostuvo que la neutralidad de la vía interoceánica está claramente establecida y no ve objeciones al respecto.

Por su parte, el presidente de la comisión legislativa, José Pérez Barboni, señaló que Panamá no cuenta con ejército y que los estamentos de seguridad —como la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras— no poseen las mismas capacidades militares que otros países que participan en este tipo de encuentros.

"Panamá realmente no tiene quizás el mismo nivel de muchos de los países que se asistieron y que quizás podrían ofrecer un apoyo táctico", indicó Barboni.

