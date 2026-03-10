¿Adiós al centavo? Banco Nacional no ingresará más de monedas a sus reservas; en junio ya no habría inventario

La decisión se enmarca en las medidas que buscan adaptar el sistema económico nacional ante la eventual desaparición del centavo. En ese sentido, el banco ya remitió al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá el proyecto conocido como "ley de redondeo".

Ciudad de Panamá, Panamá/El gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, informó que la entidad dejará de traer monedas de un centavo al país y prevé que para el mes de junio ya no mantenga inventario de esta denominación en sus reservas.

Carrizo explicó que, aunque el banco dejará de importar estas monedas, los centavos que actualmente se encuentran en circulación continuarán utilizándose durante varios años, hasta que desaparezcan de manera natural con el tiempo.

"No vamos a traer más. Para junio debemos estar ya sin inventario en nuestra reserva, que los bancos mantengan y que sigan circulando los centavos, pues obviamente van a seguir circulando hasta el día que desaparezcan físicamente; pasarán años", explicó.

El funcionario señaló que la vida útil de estas monedas puede extenderse entre 20 y 30 años, por lo que seguirán presentes en el sistema económico mientras permanezcan en manos de los ciudadanos y en las entidades bancarias.

La decisión se enmarca en las medidas que buscan adaptar el sistema económico nacional ante la eventual desaparición del centavo. En ese sentido, el banco ya remitió al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá el proyecto conocido como "ley de redondeo".

Esta iniciativa plantea ajustar los montos de las transacciones en efectivo cuando no sea posible utilizar monedas de un centavo, además de incentivar el uso de medios de pago electrónicos en el país. Según Carrizo, este cambio también podría motivar a los usuarios a utilizar con mayor frecuencia instrumentos digitales para realizar pagos.

