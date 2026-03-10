Mulino llega a Chile para toma de posesión y reunión con el presidente electo

El presidente Mulino sostendrá una reunión bilateral con el presidente electo José Antonio Kast en el Palacio Cousiño durante la tarde.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó a Santiago de Chile acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino y del canciller Javier Martínez Acha para participar en la toma de posesión del presidente electo de ese país y del nuevo gabinete presidencial.

La ceremonia está programada para el miércoles 11 de marzo en el Congreso Nacional de Valparaíso, donde se realizará el acto oficial que marcará el inicio del nuevo periodo presidencial en Chile.

A su llegada este martes al aeropuerto Arturo Merino Benítez, el mandatario panameño fue recibido por Sergio Villagrán en representación del gobierno chileno y por el embajador de Panamá en Chile, Enrique Jiménez.

Como parte de su agenda oficial en el país suramericano, el presidente Mulino sostendrá una reunión bilateral con el presidente electo José Antonio Kast en el Palacio Cousiño a las 6:30 p.m. En el encuentro también participará parte del equipo de trabajo del nuevo gobierno chileno.

Este acercamiento se convierte en el segundo encuentro entre ambos líderes en los últimos meses. El primero se realizó el pasado 29 de enero durante la visita del mandatario chileno al Palacio de Las Garzas en Panamá, donde se abordaron temas relacionados con la cooperación entre ambos países y el papel estratégico de Chile como uno de los principales usuarios del Canal de Panamá.

Durante la reunión bilateral también participarán autoridades del gobierno panameño, entre ellas el canciller Javier Martínez Acha, el ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman, el ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó y el ministro para Asuntos del Canal de Panamá José Ramón Icaza.

Por parte del gobierno chileno estarán presentes el ministro designado de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez; el secretario general de Política Exterior, Frank Tressler; y el jefe de gabinete del Ministerio de Economía y Minas, Agustín Quera.

El encuentro forma parte de los acercamientos diplomáticos que buscan fortalecer las relaciones entre Panamá y Chile, así como impulsar temas de interés común en materia económica, comercial y estratégica vinculada al tránsito marítimo internacional.