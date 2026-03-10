Fundación Iguales participó de audiencia pública en el 195.º período de sesiones de la CIDH en Guatemala

*Fundación Iguales es la única organización de Panamá presente en la audiencia pública celebrada este martes en Ciudad de Guatemala, representando a decenas de organizaciones de la región. *La comparecencia de la organización confirma su compromiso inicial realizado a través de la investigación de generar incidencia y espacios de conversación para analizar las mal llamadas prácticas de conversión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó este 10 de marzo una audiencia pública de oficio en Guatemala relacionada a las mal llamadas prácticas de conversión titulada: Efectos de las prácticas encaminadas a modificar la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, en la que participa activamente Fundación Iguales.

La organización, representada por el director ejecutivo de la organización, el licenciado Iván Chanis Barahona, participó de esta audiencia como parte de su trabajo regional, junto a organizaciones de Canadá (Egale), Colombia (Pro Familia), México (Fundación Arcoíris), Ecuador (Taller de Comunicación Mujer) y Paraguay , y con el acompañamiento de la Red de Litigantes de las Américas y la Coalición LGBTTTI de la OEA.

En el caso de Panamá, Iguales presenta los hallazgos del estudio Countering Conversion Practices: Investigación sobre factores de riesgo psicosociales para la salud mental en una muestra LGBTIQ+ en Panamá (2024–2025), que documenta la existencia de prácticas de conversión en el país y su impacto en la salud mental de las personas LGBTIQ+.

El informe sostiene que la ausencia de regulación, prevención y sanción configura un escenario de tolerancia estatal frente a prácticas que pueden constituir violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el derecho a la integridad personal, a la vida privada, a la igualdad y no discriminación, y al derecho a la salud mental.

En toda la región es un tema de interés importante, urgente y creciente. En Colombia, un proyecto de ley busca prohibir expresamente las prácticas, con medidas de prevención, atención y reparación; enfrenta desinformación y odio contra activistas. En Canadá existe una prohibición federal existente; exige educación, apoyos para sobrevivientes y mecanismos de implementación para quienes están en mayor riesgo. Desde 2001 en Ecuador existen reportes de mujeres lesbianas en centros de rehabilitación para cambiar su orientación; en 2014, delitos de tortura y de odio reconocidos, pero no hay procesos judiciales y la práctica persiste en espacios privados ante recortes institucionales.

Recomendaciones clave

Adoptar legislación expresa que prohíba todas las prácticas de conversión, con prevención, sanción y reparación.

Establecer supervisión y sanción en salud mental y en espacios religiosos; controlar clínicas privadas y centros clandestinos; establecer protocolos de inspección.

Incluir protocolos obligatorios de atención afirmativa en los servicios públicos de salud; formar al personal y definir rutas de atención para proteger a las personas LGBTIQ+.

Generar estadísticas oficiales sobre las prácticas de conversión para orientar políticas basadas en evidencia.

Desarrollar campañas de sensibilización sobre la diversidad y los daños de estas prácticas.

Garantizar mecanismos de denuncia y reparación accesibles para las víctimas (apoyos psicosociales, jurídicos y comunitarios) centrados en las sobrevivientes.

Acerca de Fundaciones Iguales

Fundación Iguales es una organización panameña dedicada a promover la igualdad, la educación,

incidencia en materia legal y la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.