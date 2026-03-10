Asamblea Nacional abre proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo

La primera fase del procedimiento estará a cargo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, a cargo de Luis Eduardo Camacho.

Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución que establece el reglamento para la elección y nombramiento del nuevo Defensor del Pueblo, lo que da inicio al proceso para designar a la persona que ocupará el cargo antes de que concluya el periodo del actual titular el próximo 31 de marzo.

Con esta decisión, aprobada ayer lunes, se abre formalmente el proceso de selección de la nueva autoridad encargada de velar por la protección de los derechos humanos en el país.

La primera fase del procedimiento estará a cargo de la Comisión de Gobierno, instancia que deberá realizar la convocatoria pública, recibir la documentación de los aspirantes y desarrollar las entrevistas a los interesados en ocupar el cargo. Cabe señalar que, el actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, ha confirmado que aspira a la reelección.

En la actualidad, la Comisión de Gobierno la dirige el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho.

Una vez culminada esta etapa, la comisión presentará al pleno legislativo la lista de candidatos que cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley 504 de 2025, normativa que regula la Defensoría del Pueblo.

Posteriormente, la directiva de la Asamblea Nacional determinará la fecha en la que se realizará la elección del nuevo defensor en el pleno legislativo. En esa sesión, los diputados tendrán la posibilidad de postular a cualquiera de los aspirantes incluidos en la lista oficial.

La elección en el Pleno

De acuerdo con el procedimiento aprobado, cada diputado dispondrá de cinco minutos para postular a un candidato y hasta treinta minutos para exponer su posición ante el pleno antes de que se proceda a la votación.

La elección se realizará mediante votación en el recinto legislativo, ya sea levantando la mano o a través del sistema electrónico. Tras concluir el proceso, el nombramiento se formalizará en la misma sesión mediante decreto firmado por el presidente y el secretario general de la Asamblea Nacional, seguido de la juramentación del nuevo titular de la institución.

La normativa establece que para ser elegido defensor del pueblo en Panamá se debe ser panameño por nacimiento, tener al menos 35 años de edad y estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.

Además, el aspirante debe contar con reconocida solvencia moral dentro de la ciudadanía, poseer título universitario preferiblemente en Derecho y Ciencias Políticas y tener trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos.