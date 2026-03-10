CSS ha otorgado más de 24 mil citas para laboratorios clínicos mediante sistema telefónico

Con esta modalidad, los pacientes pueden agendar su cita de laboratorio clínico llamando al 199, opción 2, de lunes a viernes en horario de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ciudad de Panamá/Más de 24 mil citas para laboratorios clínicos ha otorgado a nivel nacional la Caja de Seguro Social (CSS) desde la implementación del nuevo sistema de agendamiento telefónico, una herramienta que busca agilizar la atención a los pacientes y reducir las largas filas en las instalaciones de salud.

Este sistema actualmente se encuentra habilitado en 14 unidades médicas de la institución y permite a los asegurados programar sus citas sin necesidad de acudir presencialmente a los centros de atención.

Las 14 instalaciones de salud donde actualmente está disponible el sistema de citas telefónicas para laboratorios clínicos son:

Policlínica Dr. Edilberto Culiolis, en Las Cumbres. Policlínica Manuel Ferrer Valdés, en Calle 25, Calidonia. Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino Z., en Juan Díaz. Policlínica Generoso Guardia, en Santa Librada. Policlínica Dr. Manuel Paulino Ocaña, en Penonomé. Policlínica Don Alejandro de La Guardia, en Betania. Policlínica Dr. Santiago Barraza, en La Chorrera. Policlínica Dr. Juan Vega Méndez, en San Carlos. Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas, en Aguadulce. Policlínica Dr. Gustavo A. Ros, en David. Policlínica San Juan de Dios, en Natá. Hospital Dr. Rafael Hernández L., en David. Policlínica Pablo Espinosa Batista, en Bugaba. Policlínica Dr. Blas Gómez Chetro, en Arraiján.

Con esta modalidad, los pacientes pueden agendar su cita para laboratorio clínico llamando al 199, opción 2, de lunes a viernes en horario de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., lo que les permite ahorrar tiempo y evitar filas en las instalaciones de salud.

La entidad indicó que este sistema forma parte de las estrategias implementadas para mejorar la atención y optimizar los servicios que se brindan a los asegurados a nivel nacional.