Del 23 al 30 de abril Panamá realizará jornada nacional de vacunación

La jefa nacional del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud, Itezel de Hewitt , explicó que el país adelantará las fechas de la jornada respecto al calendario regional debido al feriado nacional del 1 de mayo.

Panamá/Panamá iniciará el 23 de abril de 2026 la Semana de Vacunación en las Américas, una jornada nacional que se extenderá hasta el 30 de abril y que este año estará enfocada en reforzar la protección contra el sarampión y ampliar la cobertura de inmunización en todo el país.

La estrategia forma parte de la edición número 24 de esta iniciativa regional que busca garantizar el acceso equitativo a las vacunas y prevenir brotes de enfermedades prevenibles.

La jefa nacional del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud, Itezel de Hewitt, explicó que el país adelantará las fechas de la jornada respecto al calendario regional debido al feriado nacional del 1 de mayo.

La funcionaria indicó que “la jornada se desarrollará en el país del 23 al 30 de abril de 2026”, aunque la fecha oficial establecida por la Organización Panamericana de la Salud contempla actividades del 26 de abril al 2 de mayo.

Durante esta semana brigadas de salud se movilizarán hacia áreas con baja cobertura de vacunación, especialmente comunidades que presentan dificultades de acceso o condiciones sociales que pueden afectar la continuidad de los esquemas de inmunización.

De Hewitt explicó que “se trata de que cada región de salud identifique sus áreas prioritarias, complete los esquemas de vacunación y desarrolle actividades paralelas de promoción de la salud”.

Las primeras jornadas se realizarán en Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, asilos o casas hogar y entre pacientes del Sistema de Atención Domiciliaria Integral de la Caja de Seguro Social. Posteriormente las acciones se ampliarán a personal esencial como bomberos, policías y unidades del Sistema Nacional de Protección Civil.

La vacunación continuará también con adultos mayores, niños y jornadas especiales que se instalarán en centros comerciales, iglesias, puestos permanentes de vacunación y centros penitenciarios, con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios de salud.

Durante la jornada se aplicarán vacunas contra influenza, neumococo, virus del papiloma humano, varicela, hexavalente y la vacuna triple viral que protege contra sarampión, paperas y rubéola. En algunas regiones también se aplicará la vacuna contra la fiebre amarilla.

La campaña de este año tendrá como eje principal reforzar la protección contra el sarampión bajo el mensaje “Tu decisión marca la diferencia, métele un gol al sarampión, vacúnate”, con el objetivo de cerrar brechas de inmunización y evitar brotes de esta enfermedad.

Las autoridades sanitarias también destacan que la iniciativa forma parte de un esfuerzo regional para eliminar más de 30 enfermedades transmisibles hacia el año 2030, de las cuales varias pueden prevenirse mediante vacunación. En ese contexto, fortalecer las jornadas de inmunización se mantiene como una de las principales estrategias de salud pública para proteger a la población.