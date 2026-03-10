Islas de calor: la temperatura en los barrios de la capital ha subido dramáticamente

Un análisis de datos satelitales revela que múltiples sectores de la urbe han sufrido aumentos fuertes de temperatura en los últimos 25 años, superando los 46 grados Celsius en superficie.

Ciudad de Panamá/Los barrios de la capital son cada vez más calurosos y no es una percepción subjetiva. Un estudio realizado por la firma ESRI y el analista Carlos Gordon revela que en la ciudad hay comunidades que se están calentando a una velocidad incluso cinco veces mayor que la del resto del planeta.

La investigación utilizó tecnología de punta para entender qué está pasando en nuestras calles. "Usamos los datos de los satélites de la NASA para estimar la temperatura de la 'piel' de la ciudad: los techos y el pavimento", explicó la gerente de ESRI en Panamá, Rocío Vega. Los resultados demuestran una brecha dramática entre el entorno natural y el urbano: mientras bosques como el del Parque Soberanía y Gamboa apenas subieron 0.6 grados, en las zonas residenciales la situación es crítica.

Carlos Gordon, autor del estudio, muestra las zonas más preocupantes tras comparar las mediciones de los años 2000 y 2025. Los saltos térmicos en el asfalto y concreto son alarmantes:

Ciudad de la Salud: Pasó de 36.13 a 46.4 grados.

Brisas del Golf: Aumentó 6 grados.

Samaria y Don Bosco: Ambos subieron 4.5 grados.

Pueblo Nuevo: Pasó de 40.15 a 43.18 grados.

Casco Viejo: Subió de 39.72 a 40.38 grados.

"Samaria aumentó 4.5 grados, igual que Don Bosco, y Brisas del Golf 6 grados", detalló Gordon al señalar la magnitud del cambio en apenas dos décadas y media.

Este fenómeno tiene consecuencias fatales. Según un estudio del Banco Mundial de 2023, en América Latina y el Caribe la mortalidad producto del incremento de las temperaturas ha aumentado un 140%, siendo los adultos mayores las principales víctimas del estrés térmico.

Para combatir esta tendencia, expertos sugieren mirar ejemplos internacionales. Singapur lanzó en 2017 la estrategia "Cooling Singapore", con 86 medidas para frenar el calor, reconociendo que incluso el uso masivo de aire acondicionado termina calentando los barrios al expulsar aire caliente al exterior.

La solución, según la especialista en temas urbanos Verónica Quintero, requiere un cambio de mentalidad en la construcción. "Tenemos que empezar a reconocer que Panamá es una ciudad tropical y hay que empezar a construir con ese entorno: arborizando y promoviendo la movilidad activa", aseguró.

CONSULTA EL AUMENTO DE TEMPERATURA DE TU BARRIO AQUÍ

https://storymaps.arcgis.com/stories/ce0a0e4f97704fd79a8c3b514c31164c