El panameño Luis Young obtiene certificación de Master Chef de la American Culinary Federation

El chef panameño Luis Young alcanzó uno de los mayores reconocimientos dentro de la gastronomía profesional al obtener la certificación de Certified Master Chef (CMC) otorgada por la American Culinary Federation (ACF), considerada una de las acreditaciones más exigentes y prestigiosas del sector culinario en Estados Unidos.

Durante el proceso de evaluación, Young superó con éxito las cuatro secciones del riguroso examen que exige esta certificación.

“Tenemos nuestro primer chef maestro certificado. El chef Luis Young ha aprobado las cuatro secciones con una calificación de 80 y pico, no sé el número exacto, pero fue muy alta”, indicó uno de los jueces tras la evaluación.

La certificación CMC es reconocida por el alto nivel técnico que demanda a los aspirantes, quienes deben demostrar dominio avanzado de técnicas culinarias, liderazgo en cocina y estándares de excelencia en la gastronomía profesional.

Con más de dos décadas de experiencia en la alta cocina y la hospitalidad de lujo, Young ha desarrollado gran parte de su carrera en Estados Unidos, donde ha consolidado una trayectoria destacada en el ámbito gastronómico.

En 2020 fue nominado al James Beard Award en la categoría Best Chef, uno de los reconocimientos más importantes de la industria culinaria estadounidense, otorgado por la James Beard Foundation.

El chef panameño inició su formación en la Academia de Artes Culinarias de Panamá y, a lo largo de su carrera, ha realizado pasantías en algunas de las cocinas más influyentes del mundo, entre ellas Alinea, The French Laundry y El Celler de Can Roca, experiencias que han contribuido a fortalecer su perfil dentro de la gastronomía internacional.