Mr. T reaparece a los 73 años en el funeral de Jesse Jackson y sorprende con su cambio físico

Su presencia no solo llamó la atención por el homenaje que rindió al reverendo, sino también por su notable apariencia física.

El actor y figura icónica de la televisión de los años ochenta, Mr. T, volvió a aparecer públicamente este fin de semana durante el funeral del líder de los derechos civiles Jesse Jackson en la ciudad de Chicago.

Conocido mundialmente por su papel en la serie de acción The A-Team (conocida en español como El Equipo A), el actor fue fotografiado mientras saludaba a otros asistentes al llegar al evento. Su aparición generó una ola de comentarios entre seguidores que recordaron su imagen imponente durante la década de 1980.

A pesar del paso del tiempo, Mr. T mantuvo elementos del estilo que lo convirtió en un ícono de la cultura pop. Durante el funeral, vistió un llamativo conjunto inspirado en los colores de la bandera estadounidense, que incluía un pañuelo con estrellas y rayas.

Además, fiel a su estilo característico, el actor lucía varias cadenas de oro, un elemento que durante décadas ha sido parte fundamental de su identidad pública.

Aunque muchos seguidores destacaron el cambio natural que llega con la edad, otros celebraron que el actor siga conservando la presencia y el estilo que lo hicieron famoso en televisión y cine.

El actor nació en 1952 con el nombre de Laurence Tureaud y creció en Chicago como el menor de doce hermanos. Antes de convertirse en una celebridad del entretenimiento, su vida profesional tomó varios caminos muy distintos.

Durante su juventud, trabajó en el Cuerpo de Policía Militar del Ejército de Estados Unidos, experiencia que marcaría su disciplina y carácter. Tras dejar el servicio militar, comenzó una carrera poco convencional como guardaespaldas de celebridades y empresarios adinerados.

Su imponente físico y su imagen intimidante lo convirtieron en un profesional muy solicitado. Fue precisamente en esa etapa cuando decidió adoptar el nombre que lo haría mundialmente famoso.

“Cuando tenía 18 años, cuando ya tenía edad para votar, dije que también tenía edad para que me llamaran (...) Mr. T, para que la primera palabra que saliera de la boca de todo el mundo fuera ‘Mr.’”.

El nombre, según explicó en su momento, era una forma de imponer respeto en una sociedad donde sentía que muchas personas no eran tratadas con la dignidad que merecían.

Uno de los rasgos más reconocibles de Mr. T fue siempre su estética única. Su corte de cabello tipo mohicano estaba inspirado en los guerreros mandinga de África Occidental, mientras que sus múltiples cadenas doradas reforzaban su imagen poderosa.

Este estilo llamativo lo hizo destacar incluso antes de convertirse en actor.

Su gran oportunidad llegó en 1982, cuando el actor Sylvester Stallone lo vio en el programa televisivo America’s Toughest Bouncer. Impresionado por su presencia y personalidad, Stallone decidió incluirlo en la película Rocky III.

En ese filme interpretó al boxeador Clubber Lang, un personaje que rápidamente se volvió memorable entre los fanáticos del cine.

La frase del personaje se convirtió en una de las más recordadas del cine de acción: “I pity the fool.”

Tras el éxito de la película, Mr. T consolidó su fama al protagonizar la serie The A-Team, emitida entre 1983 y 1987.

En el programa interpretaba al carismático B. A. Baracus, un mecánico y experto en combate que se convirtió en uno de los personajes más populares de la televisión de la época.

Durante aquellos años, el actor apareció en prácticamente todos los formatos posibles: protagonizó películas, anuncios publicitarios, programas de televisión e incluso una serie animada llamada Mister T.

Su personalidad fuerte, su estética extravagante y su estilo directo lo convirtieron en uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento de los años ochenta.

Con el paso de los años, Mr. T redujo su presencia mediática y se enfocó más en su vida personal, su fe religiosa y su salud.

En la década de 1990 enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida: fue diagnosticado con un raro linfoma de células T, un tipo de cáncer poco común.

El actor habló abiertamente sobre esa experiencia en varias ocasiones. “¿Te imaginas eso? Un cáncer con mi nombre: un cáncer personalizado.” A pesar del impacto del diagnóstico, el actor adoptó una actitud de lucha frente a la enfermedad. “Me he convertido en un luchador contra el cáncer. Soy un soldado, un veterano.” Con el tiempo, su historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia y fortaleza personal.

“El cáncer quiere volver a luchar contra mí. Esta vez no tengo miedo. Luchando contra el cáncer por tercera vez, ¿puedo seguir creyendo en Dios? Sí, puedo, y con más fuerza que antes.”

Hoy, aunque aparece menos en público, Mr. T sigue siendo recordado como una de las figuras más emblemáticas de la cultura pop y la televisión de los años ochenta. Su reciente aparición en Chicago demostró que, incluso décadas después de su mayor fama, continúa siendo una figura que despierta admiración y nostalgia entre varias generaciones.