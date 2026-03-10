Irán promete bloquear la exportación petrolera y EEUU amenaza con intensificar ataques

Estados Unidos avisó a Irán de que evitara tomar como rehén la economía mundial, pero la advertencia parece haber caído en saco roto.

Teherán, Irán/Irán dijo este martes que no permitirá exportar ni siquiera un litro de crudo del Golfo a pesar de la advertencia de Estados Unidos, que amenazó con el día "más intenso" de ataques contra la república islámica.

Irán no se quedó atrás, anunciando por la tarde una nueva salva de misiles sobre Israel, en particular Tel Aviv, y contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio.

Desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, seguidos de represalias iraníes, sobre todo contra las infraestructuras energéticas del Golfo, los precios del crudo han experimentado fluctuaciones.

El lunes se dispararon antes de estabilizarse el martes, en medio del temor de que la guerra provoque una crisis económica mundial.

La refinería de Ruwais en Emiratos Árabes Unidos se vio obligada a cerrar por un ataque de drones, informó una fuente conocedora que pidió el anonimato.

"Vimos dos bolas de fuego elevarse del complejo, acompañadas de ruidos fuertes que parecían explosiones", contó, también bajo anonimato, un taxista que recogió al personal evacuado de la refinería.

Emiratos no dio cuenta de destrozos en la refinería.

"Las fuerzas armadas iraníes [...] no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso", replicó Alí Mohamad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen.

Parece referirse al estrecho de Ormuz, por el que transita una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado, y que Irán controla de facto.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que la Marina escoltó a un buque petrolero para que pudiera cruzar este estrecho, pero minutos después borró el mensaje.

¿Guerra sin fin?

El jefe del gigante saudí de hidrocarburos Aramco, Amin Nasser, considera "absolutamente crucial que el transporte marítimo se reanude en el estrecho".

En Europa los nervios están a flor de piel.

La Unión Europea recomendó bajar los impuestos sobre la energía para compensar el aumento de los precios y el canciller alemán, Friedrich Merz, llamó a evitar "una guerra sin fin".

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) convocó el martes "una reunión extraordinaria" para evaluar si es necesario recurrir a los stocks estratégicos de hidrocarburos.

Romper "los huesos"

Washington, en todo caso, no da señales de moderación.

Al contrario, el ministro de Defensa Pete Hegseth anunció que el martes sería "el día más intenso de los ataques".

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, prometió por su parte romper "los huesos" del régimen iraní.

El presidente estadounidense Donald Trump envió un mensaje contradictorio al mencionar el lunes la posibilidad de que la guerra termine "pronto".

En Teherán, se escucharon potentes explosiones a lo largo del día. Por la noche periodistas de AFP fueron testigos de fuertes detonaciones que se oyeron a varios kilómetros a la redonda.

Habitantes declararon a AFP que muchos comercios están cerrados, al igual que los colegios y la mayoría de las oficinas, bancos y administraciones.

Las comunicaciones están restringidas y es casi imposible hablar con el extranjero.

Según una habitante, contactada por AFP, hay "hombres armados en las calles a bordo de grandes vehículos". "Lo único que vemos de ellos son sus ojos", dijo.

Las autoridades iraníes mantienen un tono desafiante.

"A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!", escribió en X el jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, en un mensaje dirigido a Trump.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento, prometió una respuesta "ojo por ojo, diente por diente" a los ataques contra las infraestructuras iraníes.

El ministerio de Inteligencia anunció la detención de treinta personas por presunto espionaje, incluido un extranjero, cuya nacionalidad no ha sido revelada.

Esta determinación se suma a la designación el domingo del ayatolá Mojtaba Jamenei como guía supremo, tras la muerte de su padre en los bombardeos israeloestadounidenses el primer día de la guerra.

Dos días después, el heredero, cuya esposa también fue asesinada, todavía no ha aparecido en público.

Lo único que se ha filtrado en un reportaje de la televisión pública es que él "resultó herido" en la guerra.

Entretanto, continúan los ataques iraníes contra las monarquías petroleras del Golfo, algunas de las cuales albergan bases estadounidenses.

Kuwait y Arabia Saudita dijeron haber derribado drones y Baréin lamentó dos muertos en un ataque a un edificio residencial.

En Líbano, el ejército israelí continúa con su ofensiva contra el movimiento proiraní Hezbolá que, según el gobierno libanés, ha provocado casi 760.000 desplazados.