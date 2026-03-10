El crudo se desploma e impulsa subida de las bolsas

La desescalada de los precios del crudo comenzó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, insinuara el lunes que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto.

Londres, Reino Unido/Los precios del crudo se desplomaron este martes, lo que impulsó a las principales bolsas de Asia y Europa, en una jornada marcada por la atención del mercado al tránsito de petroleros en el Golfo.

La desescalada de los precios del crudo comenzó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, insinuara el lunes que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto.

"Esto terminará pronto, y si vuelve a comenzar, el golpe será aún más duro", dijo Trump la noche del lunes cuando le preguntaron sobre la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La tendencia se mantuvo durante la operativa del martes y se consolidó con fuerza después de que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmara en X que la Marina de su país había escoltado a un petrolero a través del estrecho de Ormuz.

Tanto el barril de Brent del mar del Norte como el West Texas Intermediate (WTI) se desplomaron más de un 15%. El contraste es fuerte respecto al lunes, cuando los precios rozaron los 120 dólares el barril en los mercados asiáticos, con subidas de más del 30%.

Sin embargo, poco después Wright borró la publicación. En paralelo, otra noticia que ayudó a la caída de los precios fue el anuncio de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) convocó una "reunión extraordinaria" de sus países miembros para evaluar si deciden recurrir a las reservas estratégicas.

"El renovado optimismo tras la caída de los precios del petróleo contribuyó a la recuperación de los índices bursátiles mundiales, sobre todo en Asia y Europa", explicó el analista Axel Rudolph, de la plataforma de negociación IG.

Los precios del petróleo se dispararon por los ataques iraníes a las monarquías petroleras del Golfo en respuesta a bombarderos estadounidenses e israelíes que mataron a su líder supremo Alí Jamenei, sustituido por su hijo.

Por su parte, los precios del gas en Europa cayeron alrededor de un 16,51%. El contrato de gas natural TTF holandés, considerado la referencia europea, cayó a alrededor de 16,51 euros, tras haber subido considerablemente el lunes hasta una cota que no alcanzaba desde enero de 2023.

"Mercado inestable"

El retroceso del precio del crudo benefició a las bolsas que cerraron con alzas, tras las fuertes pérdidas del lunes. En Europa, las bolsas cerraron con alzas marcadas: Londres subió 1,59%%, París ganó 1,79%, Fráncfort 2,39%, Milán 2,67% y Madrid 3,05%.

Así, Seúl ganó al cierre un 5,4% y Tokio un 2,9%. Hong Kong avanzó un 2,2% y Shanghái 0,7%.

En Wall Street se sintió la tendencia y los tres principales indicarores - el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq - se orientaron al alza. "Sigue siendo un mercado inestable, y si los titulares empeoran o la guerra se intensifica, podríamos ver cómo los precios vuelven a dar un giro", afirmó Kathleen Brooks, del grupo bursátil XTB.

El presidente estadounidense también afirmó que suspendería temporalmente algunas sanciones relacionadas con el petróleo y reconoció haber hablado con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Los inversores están atentos a lo que sucede en el estrecho de Ormuz, por el que suele transitar casi el 20% del crudo mundial desde el Golfo hacia los mercados internacionales.

"El factor más importante para los mercados será si el suministro de energía de la región se reanuda con normalidad", afirmó el analista de Forex.com Fawad Razaqzada.