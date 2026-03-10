Caso Patrimonio Histórico: Fiscalía pide otra condena para el exministro Federico Suárez por peculado

La investigación se deriva del entramado de corrupción vinculado a la constructora brasileña Norberto Odebrecht.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó una sentencia condenatoria para el exministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, al considerar que existen pruebas que lo responsabilizan como autor del delito de peculado doloso dentro del proceso penal por presuntos sobrecostos en los proyectos “Patrimonio Histórico” y la ampliación de la avenida Domingo Díaz.

Durante la sustentación de sus alegatos, presentada este martes en el sexto día de audiencia ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, la Fiscalía expuso que los sobrecostos detectados en ambas obras habrían sido incorporados antes de la adjudicación de los contratos, lo que habría provocado una lesión económica que supera los $100 millones en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP), de acuerdo con el informe de auditoría de la Contraloría General, sustentado en este juicio.

El Ministerio Público también pidió sentencia condenatoria para Marcelo de la Rosa, a quien calificó como autor principal directo dentro de las investigaciones relacionadas con los contratos de estos proyectos.

No obstante, la fiscalía solicitó sentencia absolutoria para otros cinco imputados en este proceso:

María González

León Halphen

Héctor Castillo

Juan Manuel Vásquez

Sergio del Sour

Según las acusaciones presentadas, los proyectos investigados habrían generado una lesión patrimonial superior a los 100 millones de dólares.

Los montos señalados se sustentan en informes de auditoría elaborados por la Contraloría General, que detallan:

$51,496,740 en sobrecostos relacionados con el proyecto Patrimonio Histórico

relacionados con el proyecto $47,388,002 en sobrecostos en la obra de la avenida Domingo Díaz

Caso vinculado a la trama Odebrecht

La investigación se deriva del entramado de corrupción vinculado a la constructora brasileña Norberto Odebrecht, proceso judicial cuyo juicio principal culminó el 27 de febrero y del cual aún se espera la decisión final del tribunal sobre las respectivas condenas.

De acuerdo con el calendario del proceso, la audiencia continuará en los próximos días con la presentación de los alegatos de los abogados defensores, quienes serán los últimos en intervenir. También deberá intervenir con sus alegatos la parte querellante, en representación del Estado.

Se prevé que el desarrollo de la audiencia se extienda hasta el jueves, tras lo cual el tribunal deberá analizar los argumentos de todas las partes antes de emitir su decisión.

Suárez mantiene otra condena de ocho años de prisión por el delito de peculado doloso, también en perjuicio del MOP en la ejecución del contrato de la autopista Arraiján–La Chorrera, una de las obras viales más importantes del país, desarrollada durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. Esta condena emitida por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales reformó la decisión de primera instancia.

