Ministerio Público mantienen la tesis de que sobrecostos fueron previamente incluidos antes de adjudicar obras

Para el lunes se espera continuar con la evacuación de los peritos y escuchar a dos auditores adicionales de la Contraloría que elaboraron un informe ampliado sobre las irregularidades detectadas.

Ciudad de Panamá/La audiencia ordinaria del caso acumulado, contentivo de los proyectos “Patrimonio Histórico” y “Avenida Domingo Díaz”, concluyó con la presentación de un testigo y cuatro peritos de la defensa del exministro Federico Suárez.

La fiscal anticorrupción, Yenisbeth Malek, detalló que se mantienen en la teoría de que los sobrecostos de estas dos importantes obras fueron previamente incluidos antes de ser adjudicados.

“La teoría del Ministerio Público se basa desde la fase de investigación; que estos proyectos de reordenamiento vial, de ellos, Patrimonio Histórico y el de la avenida Domingo Díaz, nacen con un sobreprecio, y eso se determinó a través de un informe de la Contraloría”, expresó Malek el viernes, tras culminar la audiencia.

Detalló que la teoría de la Fiscalía va en la dirección de que el precio de licitación nace de la propia institución, y sobre la base de que estos proyectos tenían un sobreprecio, pero además, la Contraloría encontró parámetros para establecer cómo se arribó a esos precios de referencia.

Lo anterior, explicó, obligó a la Contraloría a realizar un informe específico para determinar el precio razonable que debió pagar el Estado. Este quinto día de audiencia en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales se busca determinar la presunta vinculación de nueve personas, entre exfuncionarios y particulares, en una supuesta lesión patrimonial de $51,496,740 y otra por $47,388,002, según auditos elaborados por la Contraloría General de la República.

Las investigaciones que fueron desarrolladas por la Fiscalía Anticorrupción y en las que se ha expuesto la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de distintos tipos de peculado, en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP), generaron una fuerte erosión en las arcas del Estado panameño.

Desde el pasado lunes 2 de marzo, inició este juicio, luego de cumplidas las etapas procesales previas, como fue el acto de lectura del auto de llamamiento a juicio y la implicación de cada uno de los procesados, se inició con la evacuación de los testigos.

Entre los procesados se encuentran el exministro Federico Suárez, María González, Gonzalo de la Rosa, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio del Sour, a quienes se les acusa de supuestamente participar en un esquema de sobrecostos relacionado con el desarrollo de diversos proyectos viales en la ciudad de Panamá, incluyendo la restauración de áreas patrimoniales del Casco Antiguo.

En este último, los informes de la Contraloría determinaron que el perjuicio económico causado al MOP ascendería a B/. 51,496,740. Sin embargo, en lo relacionado a las obras para el mejoramiento y ensanche de la avenida Domingo Díaz, el informe de la Contraloría determinó un presunto perjuicio al erario por B/. 47,388,002.

Otra de las etapas atendidas fue la presentación de pruebas extraordinarias. Entre los medios probatorios anunciados por el Ministerio Público figura el testimonio de una de las personas procesadas que previamente alcanzó un acuerdo de colaboración eficaz y pena con la Fiscalía.

Se trata Carlos Ho, quien era director de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas; sin embargo, la justicia lo alcanzó en el 2019, y llegó a un acuerdo de pena de 72 meses de prisión por el caso Odebrecht.

Los auditores de la Contraloría Ángel Susto y Virgilio Chacón comparecieron junto al economista Aristides Fernández, para ser escuchados en la sala de audiencia.

Con esta diligencia, la Fiscalía concluyó el miércoles la presentación de testigos, pero fundamentó sus argumentos en las auditorías efectuadas por la Contraloría que sostienen que el costo final de la preservación del Patrimonio Histórico alcanzó los 255,498,701 dólares frente al presupuesto inicial de $204,001,961; es decir, un sobrecosto de $51,496,740.

Mientras tanto, en el proyecto de ampliación de la Domingo Díaz se estimó un monto inicial de 237,986,441.80 con un sobrecosto de 47,388,002.

Para este lunes se pretende terminar la evacuación de los peritos y se espera escuchar a dos más de la Contraloría General de la República, quienes realizaron un informe ampliado del primero que encontró las irregularidades.

Estos proyectos tuvieron como gestores a las empresas Odebrecht y la española FCC. Este juicio tiene agendado concluir la próxima semana con la fase de alegatos el día jueves.

Cabe señalar que el juicio se desarrolla a puerta cerrada en el Palacio Gil Ponce por disposición de la juez Águeda Rentería, quien restringe el ingreso de periodistas a la sala.