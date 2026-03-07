Barcelona sufrió pero derrotó al Athletic Club con gol de Lamine Yamal y sigue líder de LaLiga

Panamá/El FC Barcelona dio un paso clave en la lucha por el título de La Liga tras imponerse 0-1 al Athletic Club en San Mamés, un resultado que le permite mantener el liderato del campeonato y aumentar la presión sobre su principal perseguidor, el Real Madrid.

Lamine Yamal marca la diferencia en San Mamés

En un duelo intenso y muy disputado, el Barcelona encontró la diferencia gracias al talento de su joven estrella Lamine Yamal, quien firmó el gol del triunfo para el conjunto azulgrana.

La jugada decisiva llegó tras una gran acción colectiva que terminó con una asistencia precisa de Pedri, permitiendo que Yamal definiera para vencer al guardameta del Athletic Club y colocar el 0-1 definitivo.

Con este tanto, el extremo del Barcelona alcanzó su gol número 14 de la temporada, consolidándose como una de las figuras ofensivas del equipo dirigido por Hansi Flick.

Barcelona sigue firme en la cima de La Liga

El triunfo en Bilbao permite al Barcelona mantenerse como líder de La Liga con 67 puntos, ampliando momentáneamente su ventaja sobre el Real Madrid, que suma 63 unidades en la tabla de posiciones.

El resultado también confirma el buen momento competitivo del conjunto culé, que sigue sumando puntos clave en la recta decisiva del campeonato.

Por su parte, el Athletic Club intentó reaccionar ante su afición en San Mamés, pero no logró romper la defensa blaugrana en un encuentro marcado por la intensidad y la lucha en el mediocampo.

Un triunfo clave en la pelea por el título

Más allá de lo ajustado del marcador, la victoria representa tres puntos de enorme valor para el Barcelona, que continúa firme en su objetivo de conquistar el título de La Liga.

Con jugadores como Pedri manejando el ritmo del partido y la explosividad de Lamine Yamal en ataque, el equipo catalán sigue mostrando argumentos sólidos para mantenerse en lo más alto del campeonato español.

Ahora, el Barcelona afrontará las próximas jornadas con la misión de defender su ventaja en la tabla, mientras el Real Madrid buscará recortar distancias en la recta final de la temporada.