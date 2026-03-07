Voces femeninas comparten liderazgo y experiencias en encuentro de Speed Mentoring de TVN

El encuentro de Speed Mentoring permitió generar conversaciones cercanas sobre decisiones difíciles, errores, liderazgo y equilibrio entre la vida personal y profesional.

Panamá/El intercambio de experiencias, decisiones y aprendizajes marcó el primer encuentro de Speed Mentoring realizado por TVN en el marco del Día Internacional de la Mujer, un espacio creado para conversar sobre liderazgo, desafíos profesionales y crecimiento personal entre mujeres.

Durante la actividad, mentoras provenientes de distintos ámbitos compartieron reflexiones sobre el camino recorrido en sus carreras y la importancia de acompañar a otras mujeres en su desarrollo profesional.

María Guadalupe Guillén, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos, destacó el valor del apoyo entre mujeres en los espacios de trabajo y liderazgo. "Las mujeres debemos apoyarnos entre nosotras. Cuando una crece, crecemos todas" expresó al referirse al impacto que tiene la solidaridad femenina en el crecimiento colectivo.

Entre las participantes también estuvo Claudia Vidal, reconocida como Héroe por Panamá 2025, quien resaltó la importancia de alzar la voz frente a las desigualdades y desafíos que enfrentan muchas mujeres. "Cuando una mujer se atreve a alzar la voz, abre camino para que muchas más vivan con dignidad" señaló durante la jornada de mentoría.

El encuentro también contó con la participación de Viviana Aguilar, directora de cámara, quien compartió un mensaje de motivación dirigido a las participantes. "Dios es bueno, todo el tiempo. Sí se puede" manifestó al referirse a la importancia de la perseverancia y la fe en los procesos personales y profesionales.

La periodista Meredíth Serracin reflexionó sobre el papel de las mujeres en distintos espacios de la sociedad y el impacto que tiene su determinación en los cambios sociales. "Con profesionalismo y determinación, las mujeres avanzan en cada ronda, transformando el ring del mundo con su fuerza" expresó.

El encuentro de Speed Mentoring permitió generar conversaciones cercanas sobre decisiones difíciles, errores, liderazgo y equilibrio entre la vida personal y profesional. Las organizadoras señalaron que el objetivo del espacio es crear redes de apoyo y aprendizaje entre mujeres que buscan fortalecer su desarrollo en distintos ámbitos.

Durante la actividad se compartieron historias y experiencias que recordaron una idea central del encuentro. Muchas veces el crecimiento comienza con una conversación.

Las participantes coincidieron en que cuando las mujeres comparten sus historias no solo relatan lo vivido, sino que también abren caminos para otras que buscan avanzar en sus propios procesos personales y profesionales.