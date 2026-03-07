Tres helicópteros Black Hawk del Comando Sur de EEUU llegan al país para entrenamiento

Panamá/Tres helicópteros del Comando Sur de los Estados Unidos llegarán en los próximos días al país, así lo informó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Se trata de dos aeronaves HH-60 y un UH-60 que se utilizarán durante un ejercicio en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, donde también participarán la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras.

En un comunicado el Senan explicó que este programa de entrenamiento “forma parte de las acciones de cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos, cuyo objetivo es fortalecer la preparación y las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del Estado para enfrentar amenazas como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras actividades ilícitas”.

Además indicaron que estas prácticas “contribuyen a reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias, operaciones de rescate y la protección de infraestructuras estratégicas del país, incluido el Canal de Panamá”.