Clásico Mundial de Béisbol 2026 | 🔴 EN VIVO Panamá vs Puerto Rico por TVMAX

Panamá/La emoción del Clásico Mundial de Béisbol vuelve a encenderse con un atractivo duelo del Grupo A, cuando Panamá se mida ante Puerto Rico en el histórico Estadio Hiram Bithorn, escenario de un partido clave para las aspiraciones de ambas selecciones en el torneo.

Panamá busca reaccionar tras caer ante Cuba

La selección de Panamá llega a este compromiso con la necesidad de reaccionar en la primera ronda luego de su derrota 3-1 frente a Cuba. En ese encuentro, el equipo panameño mostró solidez desde el bullpen, pero la ofensiva no logró aprovechar las oportunidades, lo que terminó marcando la diferencia en el marcador.

Ahora, los dirigidos por el cuerpo técnico panameño tendrán la oportunidad de recomponer su camino en el Grupo A, enfrentando a un rival que llega en buen momento y ante un estadio que se espera tenga gran presencia de fanáticos puertorriqueños.

Puerto Rico llega motivado tras su victoria

Por su parte, Puerto Rico afronta el compromiso con confianza después de su contundente triunfo 5-0 sobre Colombia, resultado que lo coloca con buen impulso en esta fase del torneo.

El conjunto boricua mostró solidez ofensiva y dominio desde el montículo, dos aspectos que buscará repetir ante un equipo panameño que necesita sumar para mantenerse en la pelea dentro del grupo.

Panamá anuncia su alineación titular

Para este importante duelo del Clásico Mundial de Béisbol, Panamá saldrá al terreno con la siguiente alineación titular:

José Caballero, campocorto Edmundo Sosa, tercera base Leonardo Bernal, receptor José Ramos, jardín central Johan Camargo, bateador designado Jhony Santos, jardín izquierdo Jonathan Araúz, segunda base Christian Bethancourt, primera base Luis Castillo, jardín derecho

Lanzador abridor: Ariel Jurado

La responsabilidad desde el montículo recaerá en Ariel Jurado, quien tendrá la misión de contener la ofensiva de Puerto Rico y darle a Panamá la oportunidad de mantenerse en el partido desde las primeras entradas.

Duelo clave en el Grupo A

Este enfrentamiento entre Panamá y Puerto Rico podría ser determinante en la tabla del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol, ya que cada victoria en esta fase resulta fundamental para avanzar a la siguiente ronda.

Con Panamá buscando su primera victoria y Puerto Rico intentando mantener su impulso, el escenario está listo para un duelo cargado de intensidad, estrategia y emoción en el Estadio Hiram Bithorn, uno de los templos del béisbol caribeño.