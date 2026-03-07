Clásico Mundial de Béisbol | Panamá vs Puerto Rico: Previa y antecedentes del este duelo latinoamericano

Panamá/La historia es corta, pero está escrita, todo inició en el 2006 cuando comienza a rodar la película conocida como World Baseball Classic, y se enfrentaban por primera vez los equipos de Panamá y Puerto Rico, igualmente lo hicieron en el 2009 y ahora lo harán esta noche por tercera vez.

En los dos primeros años la historia se filmó en el estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico y esta noche, se jugará en el mismo escenario, quizás algo más remodelado, pero con grama sintética como estuvo en las dos primeras batallas entre ambos países.

2006 : Duelo de pitcheo, marcador 2 carreras por 1 , perdimos el primer partido.

: Duelo de pitcheo, marcador , perdimos el primer partido. 2009: Una historia distinta, Puerto Rico muy superior gana 7-0, con HR de “Pudge” Rodríguez y Carlos Delgado.

Hoy se ven las caras nuevamente en el Hiram Bithorn con Ariel Jurado en la lomita por Panamá y con Eduardo Rivera en la lomita por Puerto Rico.

Ariel Jurado: Orgullo panameño, con 30 años de edad, viene de jugar en la liga profesional de Korea, donde en el 2025 tuvo marca de 15 ganados y 8 perdidos, con 2.60 de ERA y 197.1 entradas trabajadas, además de 142 ponchados. En Grandes Ligas estuvo tres años con los Texas Rangers.

Eduardo Rivera: Orgullo boricua, con 22 años de edad, 6' 7" con experiencia en clase AA, con efectividad de 3.48, lanzador de fuerza, su recta se mantiene entre 93-97 MPH, con un ángulo de salida de su bola algo incómodo, batalla con su control, algo que los bateadores deben aprovechar.

Fuente: Fedebeis

Japón, EEUU y Dominicana muestran su poder en sus estrenos en el Clásico Mundial

Japón, Estados Unidos y República Dominicana lucieron el viernes sus etiquetas de favoritos en el Clásico Mundial de béisbol con triunfos rotundos comandados por sus superestrellas.

Shohei Ohtani, el gran ícono actual de este deporte, no perdió tiempo en dejar su huella en la paliza japonesa 13x0 ante Taiwán. El astro de los Dodgers de Los Ángeles firmó un descomunal Grand Slam, un jonrón de cuatro carreras, que envió a la lona a su rival. Los Samurais, vigentes campeones del principal torneo de selecciones, lograron 10 anotaciones en ese inning para festejar el primer triunfo junto a sus 44.000 aficionados de Tokio.

Estados Unidos, con todas sus estrellas alistadas para desbancar del trono a Japón, venció 15x5 en Houston a una Brasil que dejó una buena impresión gracias a varios jóvenes hijos de expeloteros. Lucas Ramírez, hijo de la superestrella dominicana de Grandes Ligas Manny Ramírez, deslumbró conectando dos jonrones para el país de su madre. "Este es el mejor día de mi vida, para ser honesto", afirmó Ramírez. "Gracias a Dios, dos bombazos hoy".

Joseph Contreras, hijo del lanzador All Star José Contreras, maravilló también a sus 17 años frente a algunos de los mejores bateadores del mundo, incluido Aaron Judge, triple MVP de Las Mayores. La superestrella de los Yankees de Nueva York fue quien abrió el camino para el Team USA con un jonrón de dos carreras.

Del trío de favoritos, República Dominicana fue el que más sudó en el arranque de su duelo ante Nicaragua, saldado finalmente con un abultado 12x3. Para sorpresa de los 35.000 aficionados de Miami, Nicaragua se puso en dos ocasiones por delante en el marcador. Retirado el lanzador dominicano Christopher Sánchez, la situación en la lomita se estabilizó y los dominicanos fueron imponiendo su poder de fuego, con jonrones de Julio Rodríguez, Junior Caminero y Oneil Cruz.

En San Juan (Puerto Rico) , la selección local venció 5x0 a Colombia, que desperdició buenas oportunidades de anotar. Puerto Rico se colocó así en el primer lugar del Grupo A, en la que Cuba venció más temprano 3x1 a Panamá.

Vía AFP.