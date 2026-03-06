Clásico Mundial de Béisbol 2026 reacción| José Mayorga: manager de Panamá analiza fallas en el corrido de bases ante Cuba

Panamá vs Puerto Rico, Clásico Mundial de Béisbol 2026 por TVMAX, el sábado 7 de marzo a las 6:00 p.m.

Panamá/El cuerpo técnico de la Selección de Panamá evaluó los errores en el corrido de bases luego de la derrota por 3-1 ante Cuba en el debut del equipo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El manager del equipo nacional, José Mayorga, consideró que Panamá tuvo oportunidades para remontar el marcador, pero varias decisiones en las bases impidieron consolidar un rally ofensivo.

“Creo que Panamá tuvo chance para remontar este partido y al final terminar con la victoria”, expresó el dirigente al término del encuentro.

Mayorga destacó el desempeño del cuerpo de lanzadores, pese a los episodios en los que el rival logró producir carreras. “El picheo hizo un tremendo trabajo independientemente de esos tres episodios”, señaló, al tiempo que subrayó la necesidad de ajustar detalles de juego de cara al siguiente compromiso.

Uno de los momentos analizados fue un intento de robo en el primer inning, cuando Panamá tenía un corredor en posición anotadora. Según el dirigente, la jugada no era la más conveniente para ese momento del partido.

“No le vi mucha lógica a un hombre en posición anotadora para empezar a ponerle presión a Cuba”, comentó. El intento terminó en out en una jugada cerrada que, a su juicio, frenó el impulso ofensivo del equipo. “Lamentándolo mucho, mataron ese rally”, agregó.

Durante la rueda de prensa también se abordaron decisiones tácticas y la libertad que tienen algunos peloteros para ejecutar jugadas en el terreno. Mayorga defendió el criterio de otorgar “luz verde” a jugadores con características específicas en el corrido de bases.

“Todos saben y ven el roster. Si ven los números de (Allen) Córdoba o los números de (José) Caballero, son jugadores que se caracterizan por eso. Ellos tienen su luz verde, confío plenamente en sus decisiones y son cosas de juego”, explicó.

El dirigente también se refirió a estrategias ofensivas que buscaban aumentar la presión sobre el rival, como la posibilidad de mover corredores mediante toques o jugadas de corrido. En ese contexto mencionó la intención de aprovechar las características de un bateador zurdo para adelantar al corredor, aunque la jugada terminó con un ponche.

Tras el resultado adverso, el cuerpo técnico insistió en la necesidad de pasar la página y enfocarse en el próximo compromiso del torneo.

“Tenemos que dar borrón a esto y prepararnos para el partido de mañana”, indicó Mayorga, al confirmar que el equipo revisará internamente las decisiones tomadas durante el encuentro. "Son cosas que hablaremos como equipo", concluyó.

Panamá jugará su segundo partido del certamen el sábado 7 de marzo ante Puerto Rico en el estadio Hiram Bithorn de la ciudad de San Juan. El juego iniciará a las 6:00 p.m.

