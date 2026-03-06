Clásico Mundial de Béisbol 2026 previa| Cuba vs Panamá: selección nacional busca romper la historia en su debut

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se vive a través de TVMAX .

Panamá/Panamá luce lista para dejar atrás los dos tropiezos sufridos en los juegos de exhibición y enfocarse en un torneo donde cada inning puede marcar la diferencia: el Clásico Mundial de Béisbol.

La novena istmeña llega con la misión de escribir una página memorable bajo la dirección del mánager José Mayorga, en un campeonato corto en el que cada partido será determinante para avanzar de ronda.

El primer desafío será este viernes, a las 11:00 a.m. (hora de Panamá) ante la poderosa novena de Cuba, un debut que también tiene un peso histórico.

Por tercera vez los panameños jugarán la primera ronda en Puerto Rico, son parte del Grupo A, junto a los locales, Cuba, Canadá y Colombia.

La selección nacional nunca ha logrado ganar su primer partido del campeonato, una racha que intentará romper en esta edición.

Rodeado de peloteros de Grandes Ligas como el campocorto José Caballero, figura de los New York Yankees, el valioso infielder Edmundo Sosa y el receptor Miguel Amaya, el timonel panameño pareciera tener la pieza ideal para abrir el partido: el zurdo Logan Allen.

El abridor de los Cleveland Guardians se perfila como la figura clave para disipar cualquier duda que hayan dejado los juegos de preparación, en los que Panamá cayó 11-1 frente a los Yankees y posteriormente 2-1 ante los Detroit Tigers.

Allen llega con credenciales sólidas. El zurdo acumula 320 ponches en las Grandes Ligas y viene de su temporada más consistente, consolidándose dentro de la rotación abridora de Cleveland.

Durante la campaña 2025 estableció marcas personales con 29 aperturas, 156.2 episodios lanzados y 122 ponches, cerrando con récord de 8-11 y efectividad de 4.25.

Además, mostró gran consistencia a lo largo de la temporada, trabajando cinco o más entradas en 23 de sus 29 aperturas.

En la recta final también exhibió dominio ante bateadores zurdos, a quienes limitó a un promedio de .157 en sus últimas 19 salidas.

En el cuadro interior, Panamá contará con un equipo veloz y dinámico, donde Caballero se perfila como una de las principales cartas ofensivas gracias a su versatilidad y agresividad en las bases.

A su lado estarán Sosa y Amaya, junto al prospecto José Ramos, quienes deberán encontrar respaldo en la alineación para evitar ser neutralizados por el pitcheo rival.

La escuadra istmeña también tendrá profundidad desde el banco, lo que permitirá a Mayorga mover piezas y ajustar su estrategia según avance el encuentro.

En el bullpen, el derecho Javy Guerra apunta a asumir el rol de líder del relevo, acompañado por Miguel Cienfuegos, Alberto Baldonado y Humberto Mejía, un grupo que tendrá la responsabilidad de cerrar el camino si Panamá logra tomar ventaja.

La mesa está servida: Panamá saldrá al diamante no solo buscando su primera victoria del torneo, sino también romper una historia que lleva casi dos décadas persiguiéndola en el juego inaugural del Clásico.

