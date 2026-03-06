Famoso chelista croata homenajea a Panamá con versión de 'Pedro Navaja' de Rubén Blades

Con esta versión instrumental del clásico de Rubén Blades, HAUSER demuestra que la música latinoamericana tiene una fuerza universal capaz de inspirar a artistas de cualquier rincón del mundo, incluso a un virtuoso del cello nacido a miles de kilómetros de Panamá.

El reconocido violonchelista croata Stjepan Hauser, conocido artísticamente como HAUSER, volvió a conquistar a sus seguidores en redes sociales al interpretar con su violonchelo el emblemático tema Pedro Navaja, la obra maestra del cantautor panameño Rubén Blades.

El video, que rápidamente comenzó a circular entre fanáticos de la música latina y clásica, muestra al virtuoso músico reinterpretando el legendario éxito de 1978 con su característico estilo crossover, fusionando música clásica, pop y ritmos latinos en una interpretación que demuestra que los clásicos del continente pueden trascender cualquier frontera cultural.

La pieza, considerada uno de los relatos musicales más influyentes de la salsa, revive a través del sonido del violonchelo, instrumento que HAUSER ha logrado posicionar en escenarios modernos y audiencias globales.

Durante la interpretación, el artista no solo reproduce la melodía de la canción, sino que también transmite su intensidad narrativa mientras se mueve al ritmo de la música, dejando claro que el espíritu del famoso personaje creado por Rubén Blades sigue vivo décadas después.

El músico ha explicado en varias ocasiones que su objetivo es expandir las posibilidades del instrumento y acercar distintos géneros musicales al público.

“Mi pasión es mostrar al mundo la versatilidad del violonchelo”, afirma el artista, quien ha dedicado su carrera a demostrar que el cello puede adaptarse a estilos que van mucho más allá del repertorio clásico.

Su interpretación de “Pedro Navaja” se suma a una larga lista de versiones de canciones populares que HAUSER ha reinventado con su estilo único, llevando el instrumento a territorios musicales poco convencionales.

Desde el inicio de su carrera internacional, HAUSER ha buscado crear una experiencia musical diferente, combinando elementos de la música clásica con el espectáculo contemporáneo.

El propio artista ha explicado el concepto que impulsa su proyecto musical.

“CELLO reinventado”, resume el músico al describir su propuesta artística, que apuesta por reinterpretar grandes canciones desde una perspectiva instrumental poderosa y moderna.

Este enfoque ha llevado al violonchelista a ofrecer conciertos en estadios y escenarios icónicos alrededor del mundo, desafiando las reglas tradicionales de la música clásica.

Su salto a la fama global ocurrió cuando interpretó una versión instrumental de Smooth Criminal del rey del pop Michael Jackson, video que se volvió viral en internet y lo posicionó como uno de los músicos más innovadores de su generación.

A partir de ese momento se consolidó como miembro fundador del exitoso dúo 2Cellos, junto al también violonchelista Luka Šulić.

Como parte de 2Cellos, HAUSER realizó giras internacionales que incluyeron escenarios legendarios como el Royal Albert Hall de Londres, la Sydney Opera House en Australia y el Madison Square Garden de Nueva York.

Las presentaciones del dúo lograron vender más de un millón de entradas, consolidando al proyecto como uno de los fenómenos más importantes del crossover clásico.

Además, HAUSER tuvo la oportunidad de realizar giras con el legendario músico Elton John, experiencia que amplió su presencia internacional.

El talento del violonchelista también lo ha llevado a colaborar con algunas de las figuras más influyentes de la música mundial.

Entre los artistas con los que ha compartido proyectos o escenarios destacan:

Andrea Bocelli

U2

Red Hot Chili Peppers

George Michael

Steven Tyler de Aerosmith

Su versatilidad le permite interpretar desde obras clásicas hasta éxitos del pop contemporáneo, combinando elegancia, energía rockera y virtuosismo instrumental.

A lo largo de su trayectoria, HAUSER ha acumulado 21 primeros premios en concursos musicales nacionales e internacionales, consolidando su reputación como uno de los violonchelistas más destacados del siglo XXI.

Durante la pandemia lanzó la serie audiovisual “Alone Together”, grabada en paisajes de su natal Croacia, una propuesta que cautivó a millones de espectadores en internet.

Ese proyecto también contribuyó al éxito de su primer álbum solista, Classic, que alcanzó el primer lugar en la lista Billboard dentro de su categoría.

La reciente interpretación de “Pedro Navaja” confirma nuevamente el objetivo del músico: llevar el violonchelo a nuevos territorios musicales y culturales.