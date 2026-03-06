Maroon 5 anuncia concierto en Costa Rica 2026: detalles del show

Después de diez años sin presentaciones en el país , el conjunto liderado por Adam Levine volverá a encontrarse con el público costarricense en un espectáculo que forma parte de su gira latinoamericana 2026 .

La banda estadounidense Maroon 5 confirmó oficialmente su regreso a Costa Rica, un anuncio que ha despertado gran entusiasmo entre los seguidores del grupo.

El concierto está programado para el martes 28 de abril de 2026 en el Parque Viva, específicamente en el Anfiteatro Coca-Cola, uno de los recintos más importantes para espectáculos musicales en el país. El show comenzará a las 19:00 horas y promete una producción acorde con los estándares internacionales que caracterizan a la banda.

El retorno de Maroon 5 marca el reencuentro de la banda con sus fans costarricenses luego de diez años de ausencia en los escenarios locales. Durante este tiempo, el grupo ha seguido consolidando su presencia global con nuevos lanzamientos, giras internacionales y millones de seguidores en todo el mundo.

La agrupación, formada en California, cuenta actualmente con Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar.

Desde la publicación de su álbum debut Songs About Jane, la banda ha desarrollado más de dos décadas de éxitos que han marcado al pop contemporáneo.

La venta de entradas para el concierto se realiza a través de la plataforma Eticket Costa Rica. El proceso de comercialización comenzó el 3 de marzo con una preventa exclusiva dirigida a miembros del club de fans.

Posteriormente, el 4 de marzo se habilitó una preventa para clientes con tarjetas American Express, seguida por una fase adicional el 5 de marzo destinada a tarjetahabientes de BAC Credomatic.

La venta general de boletos para el público comenzará el 6 de marzo, siempre que aún haya disponibilidad tras las etapas de preventa.

Los organizadores informaron que el concierto contará con cinco zonas principales, con precios que incluyen impuestos y cargos de servicio. Los valores aproximados, calculados con un tipo de cambio cercano a 545 colones por dólar, son los siguientes:

400 Central: 188 dólares

Golden Circle (de pie): 180 dólares

400 Lateral: 148 dólares

500 Central: 148 dólares

500 Lateral: 148 dólares

El acceso al evento está permitido únicamente para mayores de 12 años, quienes deberán asistir acompañados por un adulto responsable.

Aunque el repertorio oficial aún no ha sido anunciado, se espera que el espectáculo incluya algunos de los temas más populares del grupo. Entre las canciones que suelen aparecer en sus giras destacan This Love, She Will Be Loved, Sugar, Memories y Girls Like You.

Este repertorio ha consolidado a Maroon 5 como una de las bandas más influyentes del pop moderno.

La parada en Costa Rica forma parte de una serie de conciertos que la banda ofrecerá en distintos países de América Latina. Entre las fechas confirmadas se encuentran presentaciones en Bogotá el 25 de abril, Santo Domingo el 1 de mayo y San Juan el 3 de mayo.

Esta agenda reafirma la importancia de la región dentro de las giras internacionales de grandes artistas.

La relación entre Maroon 5 y el público costarricense tiene un antecedente memorable. El 17 de julio de 2016, la banda ofreció su primer concierto en el país, precisamente en el mismo recinto que volverá a recibirlos en 2026.

Aquel espectáculo logró un sold out histórico con más de 16.000 asistentes, que llenaron tanto las zonas de asientos como el área de gramilla.

El concierto incluyó 16 canciones, iniciando con Moves Like Jagger y cerrando con la multitud coreando “Sugar”, un momento que muchos fans aún recuerdan como uno de los shows internacionales más vibrantes de ese año.

Debido a la ubicación del Parque Viva en La Guácima de Alajuela, los organizadores recomiendan planificar el transporte con anticipación. En conciertos anteriores se han habilitado servicios de buses privados desde distintos puntos del Gran Área Metropolitana, lo que facilita el acceso al recinto y ayuda a evitar congestionamientos viales.

Con su regreso confirmado, Maroon 5 se perfila como uno de los conciertos más esperados de 2026 en Costa Rica, consolidando al país como una parada clave dentro de las giras de artistas internacionales.