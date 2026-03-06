Pacientes con tomografías del hospital Susana Jones serán atendidos temporalmente en la policlínica de San Antonio

La medida comenzará a regir a partir del lunes 9 de marzo, mientras se realizan las evaluaciones y reparaciones correspondientes al equipo afectado.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, debido a un daño imprevisto en uno de los tomógrafos del Hospital Dra. Susana Jones Cano, ubicado en Villa Lucre, los pacientes con estudios programados de tomografía computarizada (CAT) serán atendidos de forma temporal en la Policlínica Dra. Cecilia Guerra.

La medida comenzará a regir a partir del lunes 9 de marzo, mientras se realizan las evaluaciones y reparaciones correspondientes al equipo afectado.

La entidad indicó que los pacientes deberán acudir en la fecha y hora de su cita directamente a la policlínica ubicada en San Antonio para la realización del estudio.

🔗Te puede interesar: Hallan feto en baño del área de urgencias de policlínica en San Carlos

Asimismo, la CSS explicó que las citas para tomografías continuarán agendándose en el Hospital Susana Jones Cano; sin embargo, los estudios se efectuarán provisionalmente en la Policlínica Dra. Cecilia Guerra hasta que el equipo vuelva a operar con normalidad.

De acuerdo con la institución, personal de la empresa proveedora del tomógrafo se mantiene realizando las revisiones técnicas y el diagnóstico de la falla, con el objetivo de reparar el equipo en el menor tiempo posible.

La Caja de Seguro Social señaló que notificará oportunamente a la población cuando el tomógrafo del Hospital Dra. Susana Jones Cano vuelva a estar en funcionamiento.