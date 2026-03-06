La Senniaf deberá rendir informes mensuales a la directiva sobre los albergues bajo su paraguas

La medida fue adoptada luego de evaluar los resultados de inspecciones efectuadas en las instalaciones donde permanecen niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado.

Ciudad de Panamá/La Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) ordenó a la institución rendir informes mensuales sobre los avances en la adopción de recomendaciones derivadas de inspecciones realizadas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, así como presentar reportes sobre aquellos asuntos que requieran coordinación y articulación interinstitucional.

La medida fue adoptada luego de evaluar los resultados de inspecciones efectuadas en las instalaciones donde permanecen niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado. Estas acciones buscan reforzar los mecanismos de protección y mejorar la atención que reciben los menores que residen en el centro.

Cabe señalar, que bajo el paraguas de la Senniaf hay dos albergues el de Tocumen y el de La Chorrera.

Como parte de las decisiones adoptadas, la Junta Directiva acordó recomendar a la Senniaf ejecutar las medidas derivadas de las conclusiones de los informes técnicos presentados, y ordenó a la institución rendir informes mensuales sobre los avances en la adopción de estas recomendaciones y presentar reportes sobre aquellos asuntos que requieran coordinación y articulación interinstitucional, así como los que que debe hacer conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 20 de la Ley 14 de 2009, que crea la Senniaf.

De igual forma, la Junta Directiva recomendó ejecutar las medidas necesarias para atender las conclusiones de las inspecciones y mejorar los mecanismos de protección y atención integral dirigidos a los menores bajo protección del Estado.

En un comunicado, la directiva señala, que las inspecciones, en el CAI de Tocumen, documentaron situaciones relacionadas con las condiciones de infraestructura y la prestación de los servicios de cuidado en el centro, lo que motivó una serie de recomendaciones técnicas orientadas a fortalecer la gestión institucional y garantizar mejores condiciones para la población residente.

Durante la sesión también se recordó que estas acciones se sustentan en lo establecido en el numeral 8 del artículo 20 de la Ley 14 de 2009, que crea la Senniaf y establece las obligaciones de supervisión y seguimiento de la institución.

La Junta Directiva reiteró que todas las actuaciones deberán regirse por el marco legal vigente y, sobre todo, por el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, eje central de cualquier decisión relacionada con su protección y bienestar.