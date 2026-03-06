Universidad de Panamá y UTP esperan cerca de 100 mil estudiantes para el primer semestre 2026

Autoridades universitarias indicaron que para este año la demanda por ingresar a estas instituciones ha sido alta, al punto de que muchas carreras ya alcanzaron su capacidad máxima.

Ciudad de Panamá/La Universidad de Panamá (UP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) se preparan para el inicio del año académico 2026, programado para el próximo 23 de marzo, cuando ambas casas de estudio recibirán en conjunto cerca de 100 mil estudiantes a nivel nacional.

Autoridades universitarias indicaron que para este año la demanda por ingresar a estas instituciones ha sido alta, al punto de que muchas carreras ya alcanzaron su capacidad máxima, especialmente en áreas relacionadas con tecnología e ingenierías.

En el caso de la Universidad Tecnológica de Panamá, el primer semestre académico se desarrollará del 23 de marzo al 11 de julio. Según explicó Martín Peralta, director nacional del Sistema de Ingreso Universitario de la UTP, se espera un incremento en la matrícula para este periodo.

“Este primer semestre que inicia el 23 de marzo estamos esperando unos 7,700 estudiantes más o menos a nivel nacional, teniendo un aumento de 8.6% en la matrícula. Aquí en el campus central estamos esperando alrededor de 4,300 estudiantes, lo que representa un aumento del 9% con respecto al año pasado”, indicó Peralta.

Entre las carreras con mayor demanda en la UTP destacan ingeniería industrial e ingeniería electromecánica. En el área de licenciaturas, una de las más solicitadas es la de ciberseguridad, mientras que los programas técnicos también registran un importante número de aspirantes.

No obstante, las autoridades universitarias señalaron que en muchos casos las carreras más solicitadas por los estudiantes no siempre coinciden con las que tienen mayor demanda en el mercado laboral.

Por su parte, la Universidad de Panamá también se prepara para recibir a miles de nuevos estudiantes, aunque enfrenta limitaciones presupuestarias que podrían afectar la cantidad de cupos disponibles.

El secretario general de la Universidad de Panamá, Ricardo Parker, explicó que alrededor de 22 mil aspirantes aprobaron la prueba de admisión, pero no todos podrán ingresar.

“22,000 estudiantes probablemente ingresen; efectivamente estarán entrando alrededor de 19,000 en las diferentes facultades. Hay un problema de recursos, y es que nosotros estamos limitados por falta de presupuesto. Este fue disminuido en un 14% con respecto al año pasado, y eso merma las oportunidades que tenemos para ofrecerle a los estudiantes”, expresó Parker.

Con información de Yamy Rivas