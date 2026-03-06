Presidente Mulino llega a Miami para participar de cumbre de jefes de Estado convocada por Trump

El Gobierno estadounidense ha indicado que esta cumbre busca establecer una coalición histórica entre los países participantes.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, arribó hoy a la ciudad de Miami (Florida - Estados Unidos) para participar este sábado en la cumbre de jefes de Estado “Escudo de las Américas”.

En este encuentro de alto nivel, unos 12 mandatarios del continente buscarán definir políticas conjuntas y acciones dirigidas a encaminar la prosperidad económica y la seguridad regional frente a problemas como el narcotráfico y las organizaciones criminales.

El presidente Mulino, quien viaja acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, participará en la jornada de trabajo en donde se buscará anunciar medidas conjuntas con todos los países participantes.

Al encuentro, llamado “Escudo de las Américas”, también asistirán los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), Luis Abinader (República Dominicana) y Rodrigo Cháves (Costa Rica). Además, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

El Gobierno estadounidense ha indicado que esta cumbre busca establecer una coalición histórica entre los países participantes, con el fin de trabajar juntos en la lucha contra las bandas criminales narcoterroristas y carteles, y combatir la migración ilegal y masiva no solo hacia Estados Unidos, sino hacia el hemisferio occidental, una prioridad clave y máxima para estas naciones.

El canciller Javier Martínez-Acha acompañará al presidente Mulino en la jornada de trabajo mañana sábado, en el hotel Trump National Doral de Miami.