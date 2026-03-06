Aumentan los ataques de abejas africanizadas en Coclé y preocupan a los bomberos

En los seis distritos de la provincia se han atendido hasta 200 casos relacionados con este tipo de incidentes.

Los ataques de abejas africanizadas en la provincia de Coclé han ido en aumento en los últimos meses, una situación que mantiene en alerta al Cuerpo de Bomberos de esta región del país.

De acuerdo con la coronel del Cuerpo de Bomberos de Coclé, Margarita Ducreux, una de las principales causas de estas emergencias es la quema de herbazales, práctica que provoca que las abejas abandonen su hábitat natural y se desplacen hacia áreas pobladas.

Según los registros de la institución, en los seis distritos de la provincia se han atendido hasta 200 casos relacionados con este tipo de incidentes.

Ducreux explicó que algunas personas afectadas por picaduras o ataques de estos insectos han tenido que ser trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención médica.

“En algunos casos por picaduras o ataques las personas han sido derivadas al área hospitalaria. Es muy preocupante algunas de las situaciones que se dan. Ellas se vienen al área urbana por la quema de estos herbazales o sus hábitats, entonces se trasladan hacia estas zonas”, indicó la coronel.

Ante esta situación, la funcionaria hizo un llamado a la población a evitar la quema irresponsable de herbazales, ya que además de provocar el desplazamiento de las abejas, también puede generar la presencia de otros animales silvestres en las áreas urbanas.

“Se le pide a la población llevar los controles correspondientes para que no haya quemas de manera irresponsable, para evitar que no solo las abejas, sino también otros animales como serpientes, lleguen a las áreas urbanas”, agregó.

La coronel Ducreux señaló que actualmente el Cuerpo de Bomberos atiende entre tres y cuatro emergencias diarias relacionadas con ataques de abejas africanizadas, lo que también incrementa la carga de trabajo de las unidades, que deben responder simultáneamente a accidentes de tránsito y otras situaciones de emergencia.

Con información de Nathali Reyes