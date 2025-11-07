Hombre muere tras ataque de abejas africanizadas en Penonomé

Durante el ataque, otras personas también resultaron heridas con múltiples picaduras y fueron trasladadas de urgencia al hospital.

Un hombre de 51 años perdió la vida tras ser atacado por un enjambre de abejas africanizadas en la comunidad de Vista Hermosa, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. Pese a los esfuerzos del Cuerpo de Bomberos de la región coclesana, las unidades no lograron salvarle la vida.

Durante el ataque, otras personas también resultaron heridas con múltiples picaduras y fueron trasladadas de urgencia al hospital Aquilino Tejeira, donde recibieron atención médica.

De acuerdo con los residentes, las abejas solían permanecer en la zona sin mostrar comportamientos agresivos. Sin embargo, la situación cambió drásticamente la tarde del incidente.

Según versiones de los vecinos, el ataque se habría producido luego de que el ruido del motor del vehículo de una familia alterara a las abejas, que mantenían un panal en las cercanías del terreno. A pesar de los intentos por auxiliar a las víctimas, la gran cantidad de insectos impidió acercarse al lugar con seguridad.

Con información de Nathaly Reyes.