Desempleo en Brasil llega a nivel más bajo desde 2012

Brasil/El desempleo en Brasil cayó a su nivel más bajo desde 2012 durante el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre, gracias a nuevos puestos creados en la administración pública y los servicios sociales, informó este martes la autoridad estadística.

La tasa de desocupación en el periodo fue de 5,2%, una caída de 0,2 puntos respecto al trimestre móvil anterior, que también registró un mínimo histórico, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

En la comparación interanual también hay una baja frente al 6,1% de desempleo en el mismo período de 2024.

La tasa revelada este martes refleja la creación de 492.000 nuevos puestos de trabajo en el sector que abarca la administración pública, defensa y seguridad, educación y los servicios sociales.

Es la más baja en la serie histórica iniciada en 2012 por el IBGE.

El mercado laboral resiste a los aranceles estadounidenses de hasta 50% a varios productos brasileños, que estuvieron en vigor desde el 6 de agosto hasta mediados de noviembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levantó las sobretasas a buena parte de los productos agrícolas a mediados de noviembre, luego de una reunión con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Brasil es el mayor exportador mundial de productos como carne de res y café.

Los aranceles estadounidenses, sin embargo, siguen castigando a algunos sectores como el de la maquinaria.

A pesar de la caída en la población desocupada, la proporción de los brasileños que trabajan en el sector informal se mantiene elevada: 37,7%.