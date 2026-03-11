Hurto golpea plantaciones bananeras en Bocas del Toro

De acuerdo con denuncias recientes, en una sola plantación las pérdidas por robo de producto superan el 60 %.

Bocas del Toro/La delincuencia continúa afectando a las fincas bananeras en la provincia de Bocas del Toro, donde productores y trabajadores alertan sobre el aumento de hurtos que están impactando la producción y generando pérdidas económicas en el sector.

De acuerdo con denuncias recientes, en una sola plantación las pérdidas por robo de producto superan el 60 %, situación que ha encendido las alarmas entre comerciantes y trabajadores, quienes solicitan a las autoridades dar seguimiento a los casos y lograr la captura de los responsables.

Alexander Gabarrete, vocero de Chiquita Panamá, explicó que la empresa ha reforzado las medidas de vigilancia en coordinación con las compañías de seguridad encargadas de custodiar las plantaciones. En ese sentido, manifestó que “a través de nuestras empresas de seguridad que brindan la protección a las fincas bananeras buscamos mitigar y detectar a aquellas personas que se dedican de manera ilícita a la comercialización del producto que le pertenece a las empresas”.

Gabarrete indicó que como parte de las acciones para enfrentar esta situación se incrementarán los operativos de seguridad en la región.

En ese sentido señaló que “se van a estar incrementando las rondas policivas y también los puntos de control de manera mancomunada con otras instituciones”.

En la provincia de Bocas del Toro la industria bananera se concentra principalmente en el distrito de Changuinola. Antes de la reorganización del sector en los últimos años se contabilizaban alrededor de 26 fincas bananeras en la provincia, la mayoría bajo la administración de la empresa Chiquita Panamá.

Estas plantaciones abarcan aproximadamente 5,000 hectáreas dedicadas al cultivo de banano, cuya producción está orientada principalmente a la exportación y al abastecimiento del mercado nacional.

Los trabajadores del sector insisten en que se refuercen las medidas de seguridad en las zonas agrícolas para evitar que los robos continúen afectando una actividad que representa una de las principales fuentes de empleo en la provincia.