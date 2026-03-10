La Feria Internacional de David abre este jueves con expositores de varios países

Entre los primeros en arribar se encuentran artesanos provenientes de Nicaragua, quienes aseguran llegar con altas expectativas de venta durante esta edición del evento.

Chiriquí, David/Artesanos y expositores nacionales e internacionales ya comienzan a instalarse en la ciudad de David para participar en la versión número 69 de la Feria Internacional de David, uno de los eventos comerciales y culturales más esperados de la región.

En los predios feriales ya se observa la llegada de productores y artesanos que afinan los últimos detalles para ofrecer al público artesanías, productos del campo y diversas curiosidades durante los días de feria.

Entre los primeros en arribar se encuentran artesanos provenientes de Nicaragua, quienes aseguran llegar con altas expectativas de venta durante esta edición del evento.

El artesano Luis Antonio, originario de Nicaragua, comentó que “tenemos la expectativa alta de que vamos a estar mejor que en otros años”.

Explicó que entre los productos que ofrecerán al público se encuentra una amplia variedad de artículos elaborados en madera. “Estamos ofreciendo variedad de productos en lo que es la madera”.

Otro de los artesanos señaló que llegan con mercancía diversa para atraer a los visitantes que asistirán a la feria. “De todo traemos, gracias a Dios, para el pueblo y esperamos que lo vengan a comprar”.

Los expositores destacaron además que utilizan maderas de alta calidad en sus artesanías, entre ellas laurel, cedro macho, cedro amargo y caoba.

Además de artesanos provenientes de Nicaragua, también se espera la participación de expositores de Costa Rica, así como de países de Sudamérica y Norteamérica, quienes compartirán espacio con productores y artesanos panameños.

La Feria Internacional de David abrirá sus puertas oficialmente este jueves en horas de la noche, con una amplia oferta de productos, gastronomía y actividades que cada año atraen a miles de visitantes de todo el país.

Con información de Demetrio Ábrego.