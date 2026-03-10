Residentes de Bijao, en Los Santos, exigen reparación urgente de puente tras seis meses de espera

El puente quedó en malas condiciones tras la temporada de lluvias, luego de que por esta vía circulara constantemente equipo pesado y transporte de distintos tipos.

Los Santos/Han pasado más de seis meses desde que el puente en la comunidad de Bijao colapsó y, hasta ahora, los residentes de varias comunidades del distrito de Los Santos continúan enfrentando dificultades para movilizarse y mantener sus actividades diarias.

La situación afecta directamente a poblaciones como Cañabrava, El Bijao y áreas cercanas, donde los residentes insisten en la necesidad de una pronta solución para restablecer la conexión entre estas comunidades.

El puente quedó en malas condiciones tras la temporada de lluvias, luego de que por esta vía circulara constantemente equipo pesado y transporte de distintos tipos. Desde entonces, la estructura permanece inhabilitada, lo que ha generado complicaciones para una zona considerada productiva dentro de la provincia de Los Santos.

Por este camino transitaban estudiantes, profesionales y agricultores que trasladaban alimentos cosechados en la región. Ahora, la interrupción del paso ha impactado la movilidad de la población y el traslado de productos.

El dirigente comunitario Eliécer Castro expresó la preocupación de los residentes ante la falta de respuesta para rehabilitar el puente. “Tenemos una carretera nueva que lamentablemente no hemos podido utilizar. Estamos totalmente incomunicados y es peligroso hasta pasar a pie. Es un área muy productiva y estamos pasando muchos inconvenientes”.

La situación también preocupa a los padres de familia que deben garantizar el traslado de los estudiantes. La residente Nilsa Castro explicó que el problema se agrava durante la temporada de lluvias. “Estamos defendiendo a los estudiantes que vienen a pie, a las personas que no tienen el medio para salir hasta San Luis, porque por el Guayabal cuando viene el invierno hay una quebrada que crece”.

Otros residentes aseguran que las condiciones actuales obligan a las personas a recorrer largas distancias a pie para poder movilizarse.

Roberto Castro comentó que la situación afecta incluso a personas enfermas que requieren trasladarse hacia otras comunidades. “Hay que bajarse en Los Olivos y caminar esa distancia a pie hasta acá, sobre todo los que no tienen carro. Hay personas enfermas”.

Ante los reclamos de la comunidad, el Ministerio de Obras Públicas en la provincia de Los Santos informó que el puente ya fue evaluado por personal nacional de puentes y por el equipo técnico regional.

Según la entidad, el proyecto se encuentra en programación para su construcción, aunque antes debe cumplirse un proceso técnico conocido como guía de buenas prácticas que permitirá avanzar con la ejecución de la obra.

Con información de Eduardo Javier Vega.