Panamá anuncia selección para Ronda Final de Clasificatoria Concacaf al Mundial Femenino Sub-17 Marruecos 2026

La etapa en la que se define la clasificación a la cita mundialista se realizará en Costa Rica.

Panamá/El entrenador de la Selección Sub-17 Femenina, Gerard Aubí, entregó la convocatoria de jugadoras que representarán a Panamá en la Ronda Final de la Clasificatoria Sub-17 de Concacaf, la cual clasificará a la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA Marruecos 2026.

Mientras que algunas de las 21 convocadas ya están dando sus primeros pasos en la Liga de Fútbol Femenino (LFF), otras tantas se desempeñan en el Torneo Infanto Juvenil Sub-16 que se desarrolla bajo la administración del Departamento de Fútbol Aficionado de la FPF.

Con relación a las jugadoras que participaron en la Primera Ronda de la Clasificatoria que se jugó en Bermudas, son tres las que se han ganado su lugar sin haber participado de aquella fase: Andrielys Crique, Chanday Mapp y Maryfer De Gracia.

Entrenamientos

Panamá retomará entrenamientos de miércoles a sábado de esta semana, para viajar el próximo domingo rumbo a Costa Rica.

Miércoles 11 de marzo – 1:30 a 4pm – COS Sports Plaza

Jueves 12 de marzo – 1:30 a 4pm – COS Sports Plaza

Viernes 13 de marzo – 1:30 a 3:30pm – COS Sports Plaza

Sábado 14 de marzo – 8 a 10am – COS Sports Plaza

Calendario de partidos (horarios panameños)

17 de marzo – 11:06am – Costa Rica vs Panamá

19 de marzo – 1:30pm – Panamá vs México

22 de marzo – 4pm – Panamá vs Jamaica

Todos los partidos del Grupo C, en donde se encuentra Panamá, se jugarán en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Costarricense de Fútbol ubicado en Alajuela, Costa Rica.

El reglamento de esta competencia indica que los primeros de cada grupo, y el mejor segundo, clasificarán a la próxima Copa Mundial de la FIFA de la categoría.

Convocatoria oficial

Porteras

1 Avril Potvin - FC Chorrillo

12 Camila Aparicio - Suárez Academy

21 Andrielys Crique - SD Atlético Nacional

Defensas

2 Yasselis Magallón - FC Chorrillo

3 Julianna Alvarado - Inter Panama CF

4 Cristabella Ríos - Panamá City FC

5 Chanday Mapp - JM Academy

11 Guillehely Distancia Umecit FC

13 Isabella Rendino - Davis Legacy SC (USA)

Volantes

6 Gabriela Chen - Richmond United (USA)

8 Vera Batista - Suárez Academy

14 Alexa Ortega - Inter Panama CF

16 Yohanis Batista - Sporting SM

17 Ana Pérez - Inter Panama CF

19 Gabriela Rodríguez - Suárez Academy

Delanteras

7 Naomi Zafrani - Inter Panama CF

9 Kelly Zapata - Fénix FC

10 Shaday Mow - FC Chorrillo

15 Poppy Wakefield - Ohio Elite SA (USA)

18 Maryfer De Gracia - Suárez Academy

20 Alisson Samudio - Rayadas de Chiriquí

Información de FPF