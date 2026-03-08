Abdiel Ayarza anotó en el triunfo de Los Chankas y lo celebró de manera peculiar

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El panameño Abdiel Ayarza volvió a ser protagonista en el fútbol peruano al marcar en la victoria 3-1 del Los Chankas sobre Universidad Deportiva, en un partido donde el mediocampista canalero fue determinante saliendo desde el banquillo.

El gol de Ayarza llegó al minuto 71, apenas un minuto después de ingresar de cambio, demostrando su capacidad para impactar de inmediato en el partido. El panameño aprovechó su oportunidad para ampliar la ventaja de su equipo y encaminar el triunfo del conjunto local.

El mediocampista disputó 20 minutos en el encuentro y tuvo una actuación destacada, siendo evaluado con 7.5 de calificación por la plataforma Flashscore, consolidándose como uno de los jugadores más influyentes del equipo en la presente temporada.

En cuanto a las estadísticas del compromiso, Los Chankas fueron más efectivos de cara al arco. El equipo registró 1.80 goles esperados (xG) frente a 1.19 de su rival, además de 9 remates totales, 6 de ellos a puerta, y generó 4 grandes ocasiones de gol. A pesar de que el rival tuvo mayor posesión del balón (62% contra 38%) y realizó 13 disparos, el conjunto local supo aprovechar mejor sus oportunidades.

También destacó el trabajo defensivo de Los Chankas, que realizaron 38 despejes, 6 intercepciones y ganaron 34 duelos, mostrando solidez para sostener la ventaja.

Con esta victoria, el Los Chankas se mantiene como líder del fútbol profesional de Perú con 14 puntos, consolidando un gran inicio de temporada.

A nivel individual, Abdiel Ayarza continúa destacando. Con este tanto, el mediocampista panameño llegó a 4 goles en la temporada, cifra que lo coloca empatado en el segundo lugar de la tabla de goleadores, compartiendo posición con otros dos jugadores en la lucha por el liderato ofensivo del campeonato.