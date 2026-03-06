Mundial 2026 | Brasil vs Panamá confirmado por la Federación Panameña de Fútbol

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol confirmó partido amistoso de la selección de Panamá ante Brasil el próximo 31 de mayo. El encuentro tendrá un elemento histórico: será la primera vez que Panamá juegue en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

El compromiso servirá como una de las últimas pruebas para el equipo dirigido por Thomas Christiansen antes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para Brasil, ahora bajo la conducción del técnico italiano Carlo Ancelotti, el duelo funcionará como despedida ante su afición antes de viajar a las sedes del torneo.

Camino al Mundial 2026

El calendario de ambas selecciones ya está definido. Panamá, ubicada en el Grupo L, debutará en la Copa Mundial 2026 el 17 de junio frente a Ghana en el Toronto Stadium, en Canadá.

Por su parte, Brasil, integrante del Grupo C, iniciará su camino mundialista el 13 de junio ante Marruecos en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Historial entre Panamá y Brasil

El amistoso del Maracaná será el sexto enfrentamiento entre las selecciones absolutas de Panamá y Brasil.

En el historial, la ventaja es para el equipo sudamericano:

Brasil registra cuatro victorias ante Panamá.

registra ante Panamá. Entre esos resultados destacan goleadas en 1952, 2001 y 2014 .

. El antecedente más reciente fue el empate 1-1 del 23 de marzo de 2019 en el Estadio do Dragão, en Portugal.

Estos han sido los resultados en los enfrentamientos entre la Selección de Panamá y Brasil en partidos oficiales y amistosos:

Brasil 5-0 Panamá

I Campeonato Panamericano de Fútbol

Estadio Nacional – Santiago de Chile

13 de abril de 1952

Brasil 5-0 Panamá

Partido amistoso

Arena da Baixada – Curitiba, Brasil

9 de agosto de 2001

Brasil 4-0 Panamá

Partido amistoso

Estadio Serra Dourada – Goiânia, Brasil

3 de junio de 2014

Brasil 2-0 Panamá

Partido amistoso

Estadio Mile High – Colorado, Estados Unidos

29 de mayo de 2016

Brasil 1-1 Panamá

Partido amistoso

Estadio do Dragão – Oporto, Portugal

23 de marzo de 2019

Para la Selección de Panamá, enfrentar a la selección número 5 del ranking FIFA en el Estadio Maracaná, sede de las finales del Mundial de 1950 y Mundial de 2014, representa una prueba de alto nivel en la preparación del equipo panameño rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

