Mundial 2026| Selección de Panamá: Thomas Christiansen y representantes de federación visitarán ciudades sede

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio y lo podrás ver a través de TVMAX.

Panamá/Representantes de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) estuvieron presentes esta semana en un taller de trabajo de tres días organizado por la FIFA en la ciudad de Atlanta en la antesala de la próxima Copa Mundial 2026.

El taller contó con la presencia de las 42 selecciones clasificadas, más los equipos aspirantes por la vía del repechaje, todos alineados y trabajando junto a FIFA en tres días de mucha información.

Por Panamá estuvieron presentes en los seminarios Christian Núñez, director de Selecciones Nacionales; Pedro Núñez, gerente de Selecciones Nacionales; Ana Carolina Redondo directora de Comercialización, Mercadeo y Comunicación; John Dornheim, jefe de seguridad; Dr. Gerinaldo Martínez, médico; Alexander Da Silva, gerente de comunicación externa; y Alejandro Sosa, analista de video.

Las actividades arrancaron el pasado lunes 2 de marzo con una recepción de bienvenida, seguido de dos días de charlas y talleres en diversos temas como transporte, hoteles, sedes, campamentos, arbitraje, video análisis, medios de comunicación, viajes, estadios, inmigración, aeropuertos, relaciones públicas, aficionados, mercadeo, acreditaciones, organización de partidos, y más.

Te puede interesar: Michael Amir Murillo anotó su segundo gol con Besiktas en la Copa de Turquía

Inspección de las sedes

Luego de los tres días de actividades, se tiene programado que gran parte del equipo viaje junto a representantes de la FIFA rumbo a las ciudades de Nueva Jersey y Toronto para conocer de primera mano los hoteles y estadios de las sedes donde la Selección de Panamá estará disputando sus partidos de la ronda de grupos del próximo Mundial.

Para estos viajes de avanzada, el grupo de la Federación Panameña de Fútbol contará con la presencia del entrenador Thomas Christiansen, quien estará supervisando y monitoreando todos los detalles de la avanzada en ambas sedes.

El itinerario de viaje arranca este jueves 5 de marzo con el desplazamiento a la ciudad de Nueva Jersey, sede del tercer partido de la Selección de Panamá el próximo sábado 27 de junio frente al onceno de Inglaterra.

En Nueva Jersey, el grupo de trabajo estará inspeccionando la sede del partido, el Estadio de Nueva York Nueva Jersey, como también el hotel y los lugares de entrenamiento.

Te puede interesar: Mundial 2026: La guerra pone en jaque la participación de la selección de Irán

Seguidamente, el sábado 7, el equipo estará desplazándose a territorio canadiense a la ciudad de Toronto para conocer de cerca la sede de sus dos primeros partidos frente a Ghana, el 17 de junio, y Croacia, el 23 de junio.

En Toronto, el equipo estará transportándose a la ciudad de New Tecumseth, en Ontario, para visitar su campamento base el Nottawasaga Training Site.

Además del campamento base, también se estará visitando la sede de ambos partidos, el Toronto Stadium, el cual está siendo remodelado en estos momentos para albergar más aficionados.

Todas estas visitas llegan previo a los próximos dos partidos amistosos que ya tiene agendado la Selección de Panamá por la fecha FIFA del mes de marzo cuando el próximo 27 y 31 de marzo el onceno nacional este enfrentándose como visitante al seleccionado de Sudáfrica en dos partidos de preparación.

Información de FPF