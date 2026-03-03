Mundial 2026: La guerra pone en jaque la participación de la selección de Irán

Una ausencia de Irán podría beneficiar lógicamente a un equipo de la zona asiática , que cuenta con un contingente de ocho clasificados para este primer Mundial con 48 selecciones.

París, Francia/¿Boicoteará Irán el Mundial 2026? La guerra desencadenada por Estados Unidos e Israel pone en duda la participación de la selección asiática en el torneo, con sus tres partidos de la primera fase programados en suelo estadounidense.

¿Cuál es la posición de Irán?

El escenario de un boicot al Mundial por Irán surgió apenas unas horas después del inicio de la operación israeloestadounidense: el presidente de la Federación Iraní, Mehdi Taj, esgrimió esta hipótesis, precisando al mismo tiempo que la última palabra correspondería a las "autoridades deportivas".

"Estos acontecimientos no quedarán sin respuesta (...) Pero lo que es seguro por ahora es que, con este ataque y esta crueldad, no se puede contemplar la Copa del Mundo con esperanza", declaró el sábado el dirigente en la televisión iraní, añadiendo que todos los partidos del campeonato local habían sido suspendidos.

El "Team Melli", que se ha clasificado para la 7ª fase final de su historia, está encuadrado en el grupo G (junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda) con un partido previsto en Seattle y dos en Los Ángeles, donde vive una nutrida diáspora iraní desde la Revolución Islámica, en gran parte partidaria de la causa de la monarquía Pahlaví, derrocada en 1979.

Otras noticias: Mundial 2026| Un evento que se marca por las tensiones geopolíticas

¿Cuál es la posición de la FIFA?

La Federación Internacional de Fútbol se mantiene por el momento muy prudente ante la eventual ausencia de Irán en el Mundial.

"Hemos celebrado una reunión, pero todavía es demasiado pronto para comentar en detalle. Seguiremos atentamente la evolución de la situación, en todos los frentes, en todo el mundo", reaccionó el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom.

Según una fuente cercana al organismo, aún no se ha entablado ninguna conversación con la Federación Iraní sobre una posible retirada.

A menos de 100 días del partido inaugural de la competición, la situación en Irán resulta en cualquier caso sumamente incómoda para Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que no deja de exhibir su cercanía con el presidente estadounidense Donald Trump.

Máxime cuando el conflicto afecta también a otros países clasificados para el Mundial, como Arabia Saudita, Catar y Jordania, objetivo de los bombardeos iraníes.

Otras noticias: Mundial 2026: Rodrygo dice adiós a la Copa del Mundo por una grave lesión de rodilla

¿Qué prevé el reglamento?

El boicot de uno de los equipos participantes en su competición estrella no es una situación contemplada por la FIFA en sus reglamentos.

Según una fuente cercana al organismo, "habrá que tomar una decisión específica de repesca" de otro equipo si se confirma la ausencia de Irán.

El artículo 6 del reglamento del Mundial 2026 menciona la noción de "fuerza mayor" y deja a los organizadores "plena discrecionalidad" para tomar "las medidas (...) necesarias".

En caso de retirada o exclusión de un país, la FIFA dispone así de total libertad para reaccionar y "puede decidir sustituir a la asociación miembro participante en cuestión por otra asociación".

Una ausencia de Irán podría beneficiar lógicamente a un equipo de la zona asiática, que cuenta con un contingente de ocho clasificados para este primer Mundial con 48 selecciones.

Un noveno país asiático podría acceder si Irak lograra imponerse en la final del repechaje intercontinental el 31 de marzo en Monterrey (México).

Los iraquíes se integrarían entonces en el grupo de Francia junto con Noruega y Senegal.

¿Ha habido precedentes?

Si los Juegos Olímpicos ya han tenido que gestionar casos de boicot a lo largo de su historia -los más emblemáticos durante la Guerra Fría en 1980 en Moscú y en 1984 en Los Ángeles-, la Copa del Mundo de fútbol nunca ha vivido una situación así, aunque no faltaron amenazas.

La más destacada fue en 1978, cuando algunos jugadores quisieron protestar contra la dictadura militar en Argentina, pero el boicot no llegó nunca a materializarse.

Turquía, Escocia e India tuvieron que renunciar al Mundial de 1950 en Brasil, pero las motivaciones fueron financieras y esos tres países no fueron sustituidos.

Quedan los ejemplos de exclusión que han afectado a países en guerra: en 1992, Yugoslavia fue retirada por la UEFA del Campeonato de Europa debido al conflicto en los Balcanes y fue reemplazada por Dinamarca dos semanas antes del inicio del torneo.

Rusia y sus clubes, por otra parte, han sido suspendidos de todas las competiciones internacionales por la FIFA y la UEFA a raíz de la invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022.