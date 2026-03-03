Mundial 2026: Rodrygo dice adiós a la Copa del Mundo por una grave lesión de rodilla

En un comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se solidarizó con el futbolista, a quien deseó "una pronta recuperación".

Madrid, España/El futbolista brasileño Rodrygo sufre una rotura de ligamentos y de menisco, informó este martes su club, el Real Madrid, una grave lesión que le privará de jugar lo que resta de temporada y el Mundial de Norteamérica 2026.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", informó el equipo español en un breve comunicado.

Otras noticias: Mundial 2026| Un evento que se marca por las tensiones geopolíticas

Otras noticias: Fernando Batista| Costa Rica presenta a su nuevo DT con miras al Mundial 2030

Aunque el club no precisa el tiempo de recuperación, en lesiones de este tipo los jugadores tardan un mínimo de seis meses para volver a jugar.

El atacante de 25 años se lesionó en el partido que su equipo disputó el lunes ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu y que concluyó con derrota blanca (0-1).

Había salido al terreno de juego en el minuto 55 tras una lesión que le había tenido apartado cinco encuentros por una tendinitis.

En un comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se solidarizó con el futbolista, a quien deseó "una pronta recuperación".

"El departamento médico de la Seleção mantuvo contacto en las últimas horas con los médicos" del Real Madrid y "se puso a disposición para ayudar en lo que sea necesario", indicó el texto.

Otras noticias: LaLiga resultado| Real Madrid cae ante Getafe y pierde puntos en la lucha por el liderato

Golpe para Ancelotti y Arbeloa -

Rodrygo se perfilaba como una de las principales alternativas en la alineación del italiano Carlo Ancelotti, que aún evalúa si el astro Neymar podría disputar un Mundial en el que Brasil aspira a una sexta corona.

En el ciclo de Ancelotti, iniciado en junio del año pasado, el atacante brasileño del cuadro merengue había jugado cuatro partidos, tres como titular, con dos goles y una asistencia.

Los pentacampeones mundiales integran el Grupo C del torneo que se disputará en Norteamérica (11 de junio-19 de julio) junto a Marruecos, Haití y Escocia.

La baja de Rodrygo, a la vez, supone otro dolor de cabeza para el técnico del Real Madrid Álvaro Arbeloa, que tampoco puede contar con la estrella francesa Kilyan Mbappé por lesión.

Así, Arbeloa dispone solamente de los atacantes Vinícius Jr, Gonzalo García y Franco Mastantuono de cara al partido de octavos de final de la Liga de Campeones europea que se disputará la próxima semana contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu.

Otras noticias: Catar suspende eventos deportivos. ¿Qué pasará con la Finalissima?