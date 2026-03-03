Al Nassr en vilo: Cristiano Ronaldo enciende las alarmas por lesión

Panamá/El astro portugués Cristiano Ronaldo se verá obligado a pausar su actividad deportiva tras confirmarse una lesión sufrida en el reciente triunfo del Al Nassr 3-1 ante el Al Feiha.

Aunque inicialmente el director técnico Jorge Jesus intentó minimizar la situación calificándola como una simple fatiga muscular para evitar alarmas, los exámenes médicos realizados posteriormente revelaron una afectación en el tendón de su rodilla y en el isquiotibial.

Un partido de alta intensidad Durante los 80 minutos que estuvo en cancha antes de pedir el cambio, el capitán del conjunto de Riad mostró una versión sumamente activa, aunque la fortuna no estuvo de su lado de cara al arco.

A pesar de registrar un índice de goles esperados (xG) de 1.1 y una precisión de pases del 95%, Ronaldo estrelló un remate en el poste y falló un penal. Según el reporte médico, el despliegue físico y la intensidad de los duelos habrían sido los detonantes de este problema físico.

Compromiso total y lucha por el título Ante las especulaciones surgidas en las últimas horas, la directiva del Al Nassr emitió un comunicado oficial para desmentir categóricamente los rumores que situaban al jugador fuera de Arabia Saudita. El club aseguró que el luso permanece en la capital cumpliendo un programa de rehabilitación personalizado y participando en las dinámicas del vestuario.

La baja de su máxima estrella llega en un momento crucial de la temporada. El Al Nassr lidera actualmente la tabla de posiciones con 61 puntos, pero se encuentra inmerso en una cerrada disputa por el título de liga contra el Al Ahli y el Al Hilal a falta de solo 10 jornadas para el final de la Saudi Pro League.

Por ahora, su disponibilidad para los próximos compromisos queda supeditada a una evolución evaluada día tras día.

